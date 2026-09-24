Nach Festival-Fiasko: Oeticket storniert Karten für DJ-Konzerte

Fans der DJs Mahmut Orhan und Klangkuenstler müssen für die geplanten Konzerte neue Tickets kaufen. Hintergrund ist die Misere beim Beatpatrol-Festival.

Der Skandal rund um das Beatpatrol-Festival für elektronische Musik Anfang September hat nun auch Folgen für weitere Konzertveranstaltungen. Das Festival bei der Galopprennbahn Freudenau im Wiener Prater war im Chaos geendet, nachdem die geplanten Auftritte immer wieder nach hinten verschoben wurden und sich lange Besucherschlangen vor verschlossenen Türen gebildet hatten. Auch die Musiker waren verärgert, einige Künstler sagten ihre Auftritte ab.

Der Ticketanbieter Oeticket hat in der Folge nun alle verkauften Tickets für die geplanten Österreich-Konzerte des türkischen DJs Mahmut Orhan sowie des deutschen Produzenten Klangkuenstler storniert. Diese Konzerte hätten ursprünglich von der Firma Sappho Studio GmbH veranstaltet werden sollen, die auch hinter dem gefloppten Beatpatrol-Festival stand, berichteten die „Ö3-Nachrichten“ am Donnerstagmorgen.

Lage für Oeticket „undurchsichtig“

Oeticket begründet den Schritt mit einer zu großen Unsicherheit, was den Veranstalter betrifft. „Im Falle dieser Konzerte kam es jetzt in den letzten Tagen mehrmals zu einem Wechsel der Veranstalter. Das hat die Lage für uns undurchsichtig gemacht im Ticketvertrieb und nicht mehr einordenbar“, erklärt Sprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg. Darum sei Oeticket vom Vertrag zurückgetreten. Allen Kartenkäufern werde der Kaufpreis umgehend und vollständig zurückerstattet. „Die Überweisungen sind auch bereits an alle Kartenkäuferinnen und -käufer im Gange“, sagte Khaelss-Khaelssberg auf Ö3. Übernommen hat nun Lil Pony Event GmbH.

Karten über Tickethead erhältlich

Wer die Konzerte dennoch besuchen will, muss nun neue Tickets bei den neuen Veranstaltern kaufen. Mahmut Orhan soll am Samstag, 3. Oktober 2026 in der Pyramide Vösendorf bei Wien auftreten. Fans des Deep-Haus-Künstlers müssen die Karten jedoch über die Plattform Tickethead kaufen, der Eintrag auf der Oeticket-Webseite ist gelöscht.

Selbiges gilt für das Konzert des DJs Klangkuenstler: Der Termin am 12. Dezember 2026 im Multiversum Schwechat (NÖ) findet statt, Karten müssen jedoch über Tickethead gekauft werden.

Fiasko am Beatpatrol-Festival

Das 2009 gegründete Beatpatrol-Festival fand 2026 erstmals im Wiener Prater statt. Die Behörden gaben das Gelände jedoch lange nicht frei, da etwa für die 8000 erwarteten Besucher nur acht statt der benötigten 100 Toiletten aufgestellt worden waren. Weiters fehlte es an einem zweiten Fluchtweg und einem Rollstuhlpodest.

Die Tore zum Areal öffneten sich erst gegen 21 Uhr, sieben Stunden nach dem geplanten Einlass. Große Teile des Programms wurden abgesagt, nur drei Künstler traten schließlich auf. Besucher forderten daraufhin ihr Geld zurück. Laut ORF-Recherchen befand sich an der Firmenadresse von Sappho Studio jedoch nur ein Briefkasten. Inzwischen ermittelt die Finanzpolizei gegen den Veranstalter, die Staatsanwaltschaft St. Pölten prüft Steuerhinterziehung.