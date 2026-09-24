Pkw kollidierten bei A2-Abfahrt in Sinabelkirchen, zwei Männer verletzt

Am Mittwoch kollidierten bei der Autobahnabfahrt Richtung Sinabelkirchen zwei Pkw. Die beiden Lenker wurden leicht verletzt.

Mittwochnachmittag war ein Pkw-Lenker auf der Autobahnabfahrt (A2) Richtung Sinabelkirchen unterwegs. Bei der nachfolgenden Kreuzung kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, der die L360 entlangfuhr.

Als die Einsatzkräfte der alamierten Feuerwehr Untergrossau eintrafen, befand sich einer der Männer noch im Fahrzeug. Er wurde von einem Mitglied des Roten Kreuzes – er kam zufällig zum Unfallort – erstversorgt. Der Mann wurde mit einem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug geholt.

Beide Männer wurden leicht verletzt. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch ermittelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein großer Sachschaden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Untergrossau auch die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Asfinag.