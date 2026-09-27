Michael Kemeter: „Adrenalin interessiert mich eigentlich nicht“

Was hat Sie als junger Mensch dazu gebracht, Ihren eigenen, durchaus ungewöhnlichen Weg einzuschlagen?

MICHAEL KEMETER: Ich würde nicht sagen, dass er ungewöhnlich ist. Eher, dass das der natürlichste Weg ist, wenn man seine Träume verfolgt. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich Dinge nicht auf gewöhnlichem Weg machen kann. Vor allem bei meinen Sportarten habe ich immer wieder versucht, das Limit zu pushen. Ich habe mit Pistolenschießen angefangen, dann kamen Klettern, Slacklinen, Fallschirmspringen und Basejumpen. Die Kombination daraus hat für mich ein passendes Gefüge ergeben.