Michael Kemeter: „Adrenalin interessiert mich eigentlich nicht“
Der gebürtige Leobener Michael Kemeter lebt fürs Klettern, Slacklinen und Basejumpen. Trotz vieler Reisen bleibt er seiner obersteirischen Heimat verbunden. Im Leben geht es ihm um mehr als den nächsten Kick.
Was hat Sie als junger Mensch dazu gebracht, Ihren eigenen, durchaus ungewöhnlichen Weg einzuschlagen?
MICHAEL KEMETER: Ich würde nicht sagen, dass er ungewöhnlich ist. Eher, dass das der natürlichste Weg ist, wenn man seine Träume verfolgt. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich Dinge nicht auf gewöhnlichem Weg machen kann. Vor allem bei meinen Sportarten habe ich immer wieder versucht, das Limit zu pushen. Ich habe mit Pistolenschießen angefangen, dann kamen Klettern, Slacklinen, Fallschirmspringen und Basejumpen. Die Kombination daraus hat für mich ein passendes Gefüge ergeben.
Was aus Ihrer obersteirischen Heimat begleitet Sie bis heute?
Definitiv die Naturverbundenheit, einfach draußen zu sein. Wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, lernt man wieder zu schätzen, wie schön wir es eigentlich haben. Was mich stets begleitet, ist immer wieder zu meinen Wurzeln zurückzukehren und zu wissen, wo ich aufgewachsen bin.
Sie sind viel unterwegs und haben schon an den unterschiedlichsten Orten gelebt und gearbeitet. Wo fühlen Sie sich eigentlich zu Hause?
Ich fühle mich in mir zu Hause. Das sollte auch der Platz sein, wo man sich wirklich zu Hause fühlt. Wenn du nicht in dir selbst zu Hause bist, bist du nirgends zu Hause – das ist mein Leitspruch. Meine Wurzeln habe ich in Tragöß. Durch meinen Großvater, der sich für den Schutz des Grünen Sees eingesetzt hat, bin ich dort stark verankert. Ich bin aber auch sehr gerne im Mürztal, wo ich ein Haus habe, und habe mit meiner Lebensgefährtin Rose Wurzeln in Salzburg und Berchtesgaden geschlagen. Die meiste Zeit bin ich aber unterwegs.
Was zieht Sie heute noch in die Obersteiermark – und was vermissen Sie, wenn Sie lange unterwegs sind?
Definitiv Familie und Freunde sowie die Natur in der Obersteiermark, etwa die Gegend um den Hochschwab. Andererseits auch die Qualität, irgendwo hinzugehen, wo der Tourismus noch nicht überhandgenommen hat.
Was fasziniert Sie bis heute am Klettern, Basejumpen und anderen Extremsportarten?
Es ist die Kombination aus sehr verschiedenen Sportarten. Beim Basejumpen muss man immer wieder entscheiden, wann man etwas nicht macht. Wenn die Konditionen nicht stimmen, wenn der Wind nicht passt, springe ich nicht. Beim Klettern liebe ich es, neue Touren zu kreieren, dabei fühle ich mich am meisten am Leben. Und auch beim Slacklinen geht es für mich nicht darum, irgendwelche Limits zu pushen. Ich gehe da tief in mich hinein, Slacklinen ist eigentlich meine Art der Meditation. Die Faszination an dem Ganzen ist auch, dass ich an ungewöhnliche Orte komme und mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe.
Welche Rolle spielt der Adrenalin-Kick bei Ihren Projekten?
Es geht überhaupt nicht ums Adrenalin, sondern um die komplette Sache dahinter – um den Flow State und um genau die Dinge abzurufen, die man einstudiert hat und beherrscht. Adrenalin interessiert mich eigentlich nicht, es ist einfach Part of the Game. Es hemmt mich eher: Wenn der Körper zu viel ausschüttet, bekommt man immer einen Tunnelblick und funktioniert nicht mehr.
Gab es in Ihrer Karriere einen Moment, in dem Sie sich gedacht haben: Das war zu viel?
Nein, eigentlich nicht. Es sind nur die verpassten Chancen, die mir zu denken geben. Manche Projekte habe ich nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich wirklich machen wollte. Da geht es nicht darum, Erfolg zu haben oder zu scheitern, sondern darum, herauszufinden, wie weit zu weit ist und wie weit ich wirklich gehen möchte.
Gibt es Dinge, die Sie heute nicht mehr machen würden, weil sich Ihr Blick auf Risiko und Gefahr verändert hat?
Eigentlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Der Respekt sollte immer da sein, trotzdem sollte man keine Angst vor dem Leben haben. Und wir wissen sowieso, wir kommen alle nicht lebend raus. Wenn man das Leben nicht vollkommen lebt, dann wird das Ganze ungenießbar. Und wer nicht genießt, wird selbst ungenießbar.
Was steht noch auf Ihrer persönlichen Bucketlist? Gibt es überhaupt noch etwas, bei dem Sie sagen: Das möchte ich unbedingt noch machen?
Viel reisen und neue Menschen und Orte kennenlernen. Außerdem möchte ich als Regenerations- und Mentalmentor Menschen in Vorträgen und Seminaren dabei unterstützen, herauszufinden, was sie möchten und was nicht, wofür sie sich begeistern. Es geht mir aber nicht darum, irgendwelche Projekte abzuschließen. Das Schönste im Leben ist für mich, wenn man ohne Grund glücklich ist.
Zur Person
Der 1988 in Leoben geborene Exremsportler (Slacklining, Free-Solo-Klettern und Basejumping) stellte mehrere Weltrekorde im Slacklining, unter anderem den Longline Weltrekord (217 Meter), den Highline-Weltrekord (86 Meter Länge und 100 Meter über dem Grund) oder den Waterline Weltrekord (250 Meter über dem Grünen See) auf.
Der 38-Jährige klettert außerdem „Free Solo“, also ohne Seilsicherung, im Höchstschwierigkeitsbereich in großen Felswänden und eröffnete alleine einige der schwierigsten alpinen Mehrseillängen-Routen, wofür er unter anderem 2021 den Paul-Preuss-Preis von Reinhold Messner und Joe Bachler überreicht bekam.
Kemeter wuchs in Tragöß auf und besuchte in Ferlach die „Waffentechnik/Büchsenmacher“-HTL. Er war auch mehrfacher österreichischer Meister mit der Luftpistole.