Turtelnd im Urlaub: Das ist der neue Mann an Lindsey Vonns Seite

Lange wurde spekuliert, nun scheint es fix zu sein: Lindsey Vonn hat einen neuen Freund – und der ist vor allem für Ski-Fans kein Unbekannter.

Ski-Star Lindsey Vonn hat ihre Liebe zum französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet öffentlich gemacht. Gerüchte über eine Beziehung der beiden Sportler hatte es schon seit Längerem gegeben. In einem Posting auf Instagram zeigte sich die 41-jährige US-Amerikanerin mit dem 30-jährigen Speed-Spezialisten beim Sommerurlaub an der französischen Riviera. Auf einen Kommentar Bailets reagierte Vonn mit zwei Emojis – einem Kuss-Smiley und einem roten Herzen.

Vonn hatte sich im Februar bei ihrem Unfall in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schwer an Knie und Unterschenkel verletzt. Die US-Amerikanerin musste mehrfach operiert werden. Im Herbst steht ein weiterer Eingriff bevor.