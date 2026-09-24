In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte in Egelsdorf bei Sinabelkirchen ein großer Holzstapel. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

50 Feuerwehrleute waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Brand in Egelsdorf bei Sinabelkirchen im Einsatz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nahm ein Mitglied der Feuerwehr Untergrossau am Heimweg einen Feuerschein am gegenüberliegenden Hang in Egelsdorfberg bei Sinabelkirchen wahr. Der Feuerwehrler erkundete die Lage und alamierte die Einsatzkräfte.

Fast zeitgleich setzte auch der Mann am Ort des Feuers die Rettungskette in Gang. Er war gerade dabei gewesen dürre Äste seiner Obstanlage abzuheizen, als das Feuer auf einen nahegelegenen, sehr großen Holzstapel übergriff. Das Feuer geriet außer Kontrolle.

© FF Untergrossau Vier Feuerwehren rückten an und löschten das Feuer

Die Feuerwehren Egelsdorf und Sinabelkirchen rückten an und begannen umgehend mit den Löscharbeiten, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die beiden Feuerwehren Untergrossau und Prebensdorf wurden nachalamiert. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr standen im Einsatz.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstellen mit einer Wärmebildkamera. Um bei einem möglichen Wiederaufflammen rasch eingreifen zu können, hielten Mitglieder der Feuerwehr Egelsdorf eine Brandwache. Einsatzleiter Gerhard Fröhlich war am Donnerstagmorgen erneut am Einsatzort: „Der Holzstapel raucht noch ein bisschen. Aber es ist alles in Ordnung“, berichtet er.

Es war bereits der zweite Brandeinsatz für Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Weiz am Mittwochabend. Wenige Stunden zuvor wurden hunderte Einsatzkräfte nach Hirnsdorf alarmiert. Dort stand ein Wohnhaus in Flammen. 200 Einsatzkräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz.