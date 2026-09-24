Im Sekundenschlaf auf Gegenfahrbahn geraten: Frau schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw wurden in Gralla zwei Personen verletzt. Eine 54-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden.

Gegen 18:20 Uhr wurden am Mittwoch mehrere Polizeistreifen zu einem Verkehrsunfall auf der B73 gerufen. Ein 41-Jähriger aus Graz war mit seinem Pkw von Westen kommend in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut eigenen Angaben dürfte der 41-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Die 54-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Wagna gebracht.

Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkomattests verliefen negativ. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B73 zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen barg die beiden Unfallfahrzeuge und transportierte sie ab. Die Feuerwehr Obergralla stand mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.