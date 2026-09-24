Holztransporter überholt, in Gegenverkehr gekracht: Frau verletzt

Mittwochnachmittag kam es in St. Kathrein am Hauenstein bei einem Überholmanöver zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin wurde verletzt.

Kurz vor 18 Uhr war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Transporter auf der B72 von Krieglach kommend in Richtung St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Dabei setzte der Mann zum Überholen eines Holztransporters samt Aufleger an. Dieser wurde von einer 53-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt. Beim Überholvorgang dürfte der 19-Jährige einen entgegenkommenden Pkw – gelenkt von einer 26-jährigen Deutschen – übersehen haben. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw der 26-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Leitschiene geschleudert.

Der Transporter des 19-Jährigen streifte zudem den Aufleger des Holztransporters und kippte anschließend auf die Seite. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Leoben eingeliefert. Der Oststeirer, dessen Beifahrer sowie die 53-jährige Lenkerin des Holztransporters blieben unverletzt.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Ratten, die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Krieglach mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen.