EU-Automarkt zog in den Sommermonaten weiter an

Der Automarkt in der EU hat in den vergangenen beiden Monaten weiter zugelegt. Im Juli stiegen die Neuzulassungen von Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat um 3 Prozent und im August um 4,5 Prozent, wie der Herstellerverband Acea mitteilte. Nach acht Monaten steht das Wachstum bei Erstanmeldungen bei 5,3 Prozent auf 7,55 Mio. Autos. Davon waren 21,7 Prozent reine Elektroautos), fast sechs Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Plug-in Hybride standen für ein Zehntel des Markts.

© APA/AFP/Thibaud MORITZ This aerial view taken on July 29, 2022 shows cars stationed in a carpark at the Bordeaux-Merignac airport in Merignac, southwest France. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)