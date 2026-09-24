Philosophicum Lech: Brauchen wir Wahrheit oder Illusionen?

Mit einer Tradition gebrochen hat das Philosophicum Lech in seiner 29. Ausgabe. Den "philosophisch-literarischen Vorabend" bestritt am Mittwoch in den Lechwelten nicht das Gründer-Duo Konrad Paul Liessmann und Michael Köhlmeier, sondern Liessmann mit seiner Co-Intendantin Barbara Bleisch und der Literatin Raphaela Edelbauer. Diese erwies sich für die Frage "Wieviel Wahrheit braucht der Mensch?" als gewitzte und kenntnisreiche Gesprächspartnerin.

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