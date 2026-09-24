Niedrige Beteiligung bei Wahl in Marokko

Bei der Parlamentswahl in Marokko zeichnet sich eine historisch niedrige Wahlbeteiligung ab. Wie die Behörden in dem nordafrikanischen Land am Mittwochabend mitteilten, lag die Beteiligung an der Wahl bei 38 Prozent - so niedrig wie seit 20 Jahren nicht. Mit ersten Ergebnissen des Urnengangs wurde am Donnerstag gerechnet. Bei der letzten Parlamentswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung noch bei 50 Prozent. Der niedrigste Wert wurde 2007 mit 36,8 Prozent verzeichnet.

© APA/AFP/Abdel Majid BZIOUAT 27 Parteien kandidierten