Erneut Todesopfer bei russischem Raketenangriff auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht von Russland erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Nach Auslösen des Luftalarms waren in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, eine Person sei ums Leben gekommen, zwei weitere verletzt worden. Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.

© APA/AFP/Sergei SUPINSKY Smoke rises above the city following an air attack in Kyiv on September 23, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Ukraine on September 23, 2026 accused Russia of increasing its targeting of civilian transport infrastructure after renewed attacks on petrol stations, shipping and railways left at least two dead. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)