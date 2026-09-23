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Erneut Todesopfer bei russischem Raketenangriff auf Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht von Russland erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Nach Auslösen des Luftalarms waren in der Stadt mehrere schwere Explosionen zu hören. Militärnahe Telegramkanäle zählten mindestens vierzehn Raketen in den ersten drei Angriffswellen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, eine Person sei ums Leben gekommen, zwei weitere verletzt worden. Rettungskräfte seien in mehrere Stadtteile gerufen worden.