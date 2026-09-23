Spritpreise: „Margeneingriff ist ein schwieriger Schritt für uns“

Die Bundesregierung zieht die Spritpreisbremse ab Oktober wieder an. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl verteidigt die Maßnahme am Mittwochabend in der ZiB2 und spricht von einer „wirklichen Ausnahmesituation“.

Die neue Spritpreisbremse soll in Österreich eine Entlastung von rund 12 Cent je Liter Treibstoff bringen, teilte die Bundesregierung am Mittwoch überraschend mit. Die Entlastung gilt für die Monate Oktober und November. Konkret wird die Mineralölsteuer um 6,7 Cent – und bei Diesel damit auf das EU-Minimum – herabgesetzt. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dadurch verringert sich auch die Mehrwertsteuer. Daraus ergebe sich eine Gesamtentlastung von mehr als 12 Cent, wird betont. Bei der Spritpreisbremse für September konnten sich die Koalitionspartner noch nicht auf eine Margenbegrenzung, die in der Energiehandelsbranche sehr kritisch gesehen wird, einigen. Seit Ende August sind die Spritpreise stark gestiegen und erreichten bei Diesel Mitte September mit 2,268 Euro je Liter im Mittel einen neuen Rekord.

Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer kritisieren den neuerlichen Margeneingriff. „Margen richten sich nach Angebot und Nachfrage, und ein staatlicher Eingriff widerspricht marktwirtschaftlichen Grundsätzen“, teilte die IV mit. Statt planwirtschaftlicher Experimente brauche es eine echte Entlastung, merkte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger an. Der Energiehandel der WKÖ verwies in einer Stellungnahme ebenfalls auf Experten von Wifo, Agenda Austria und E-Control, die sich gegen Margeneingriffe ausgesprochen hätten. Dem ÖGB geht der Margeneingriff indes nicht weit genug: „Die Regelung hat aber noch Spielraum nach oben“, teilte Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB, am Mittwoch mit. Eine Spritpreisbremse ohne Begrenzung der Gewinnmargen sei zahnlos, sagte auch Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE.

Eibinger-Miedl: „Eine wirkliche Ausnahmesituation“

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte am Mittwochabend in der ZiB2: „Ich komme selbst aus der Wirtschaft und ich möchte ganz klar sagen, dass ein Markteingriff oder auch ein Margeneingriff wirklich ein ganz schwieriger Schritt für uns ist.“ Man habe aber gesehen, als die Preise auf bis zu knapp 2,3 Euro je Liter nach oben gegangen sind, „dass das eine wirkliche Ausnahmesituation ist“, daher habe man sich jetzt darauf geeinigt – mit einer Senkung der Mineralölsteuer auf das EU-Minimum und einer Margenbegrenzung „in geringerem Ausmaß als wir sie beispielsweise im Frühjahr hatten“.

„Maßnahme liegt im budgetären Rahmen“

Allein die Preissteigerung der vergangenen zwei Wochen betrug 10 Cent. Die Frage ist, wie lange Autofahrerinnen und Autofahrer diese Preissteigerung spüren werden? „Wichtig ist, dass wir jetzt sehr schnell ins Handeln gekommen sind. Der Nationalrat wird Anfang nächster Woche die Verlängerung und Erweiterung der Spritpreisbremse beschließen“, so Eibinger-Miedl. Die bisherige Spritpreisbremse von zuletzt 2 Cent werde auf 12 Cent ausgeweitet. „Wir können die internationalen Marktpreise und die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten nicht beeinflussen. Was wir tun können, ist, die Preise möglichst zu dämpfen, um negative Auswirkungen auf die Inflation zu vermeiden.“ Die Maßnahme liege auch im budgetären Rahmen, so die Finanzstaatssekretärin.

Vom WIFO gibt es Kritik, dass die Spritpreisbremse ein Gießkannenprinzip sei und wenig treffsicher, da sie keinen Anreiz zur Reduzierung des Verbrauchs biete. „Uns war es wichtig, eine schnelle und unbürokratische Lösung zu finden, die direkt an den Tankstellen ankommt“, so Eibinger-Miedl. Man könne als Staat nur versuchen, die Auswirkungen dieser internationalen Krise abzufedern. Die Spritpreisbremse ist derzeit bis Ende des Jahres begrenzt. Wie könnte es weitergehen? „Wir werden die Preisentwicklung beobachten und sind bereit, schnell zu handeln, falls dies notwendig sein sollte.“