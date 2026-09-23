Trump empfängt Chinas Präsidenten Xi im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump empfängt seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag im Weißen Haus. Ein Thema dürfte der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern sein. Am Abend ist dann ein Staatsbankett geplant, bei dem Xi und Trump Ansprachen halten werden. Nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten werden auch US-Tech-Bosse zu dem Dinner erwartet, darunter unter anderem Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Topmanager von Google und Apple.

© APA/AFP/POOL/Evan Vucci Trump besuchte Xi erst im Mai in Peking