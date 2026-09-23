Knapp 200 steirische Feuerwehrleute kämpfen bei Wohnhausbrand gegen Flammen

Am Mittwochnachmittag mussten mehr als ein Dutzend Feuerwehren nach Hirnsdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausrücken. Ein Wohnhaus fing Feuer. Aktuell läuft der Einsatz noch.

Großeinsatz in Hirnsdorf. Ein Wohnhaus hat um kurz nach 16.30 Uhr Feuer gefangen und beschäftigt seither die Feuerwehren aus der Region. Insgesamt sind 15 Feuerwehren mit 33 Fahrzeugen und rund 192 Personen im Einsatz.

Von Johann Maier-Paar, Bereichsfeuerwehrkommandant der Region Weiz, heißt es: „Es ist ein sehr großes Wohnhaus, das nur zur Hälfte bewohnt ist, die Löscharbeiten gestalten sich daher derzeit schwierig.“ Glücklicherweise war die Bewohnerin des Hauses zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Verletzt wurde somit niemand.

Noch kein „Brand aus“

Unklar ist derzeit die Brandursache, diese dürfte in den kommenden Tagen von der Polizei erhoben werden. Die Löscharbeiten dauern vorerst jedenfalls an. „Wir sind mit Sicherheit bis in die Morgenstunden beschäftigt“, sagt Maier-Paar.