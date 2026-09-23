Kärntner verlor Hunderte Euro an Fake-Shop für Holzpellets

Ein Kärntner verlor durch einen Fake-Shop mehrere hundert Euro bei Holzpellets-Kauf, eine 41-Jährige überwies ebenfalls an Betrüger. Die Polizei warnt.

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde einem 30-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land über eine bekannte Internetsuchmaschine die Website „cashandel.shop“ angezeigt, auf der vermeintlich Holzpellets zum Verkauf angeboten wurden. Im Glauben, dort eine Palette Holzpellets erwerben zu können, gab der Mann seine persönlichen Daten sowie seine Kreditkartendaten ein.

In weiterer Folge wurden von seiner Kreditkarte mehrere hundert Euro abgebucht. Nachdem er keine Bestellbestätigung erhalten hatte und auch eine Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Händler nicht möglich war, erkannte der Mann, dass er Opfer eines Betrugs geworden war.

E-Bike auf Fake-Website gekauft

In der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr wollte eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land über eine Website eines Fahrradhändlers ein E-Bike erwerben. Den Kaufpreis in der Höhe von über tausend Euro bezahlte sie per Online-Banking auf ein deutsches Konto. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um einen Fake-Shop handelte.

Die Polizei warnt vor sogenannten Fake-Shops. Tipps, wie man betrügerische Online-Shops erkennt und sich vor Internetbetrug schützen kann, sind auf der Website des Bundeskriminalamtes zu finden