Neue Richtlinie im Kampf gegen den Öko-Schmäh tritt in Kraft. Kritik kommt aus der Wirtschaft. Greenpeace legt gegen Umsetzung Beschwerde ein. Expertin sieht Chancen.

Eine neue EU-Richtlinie, die am 27. September in Kraft tritt, beschäftigt aktuell viele Unternehmer. Die sogenannte EmpCo-Verordnung (Empowering Consumers) verbietet ab diesem Zeitpunkt vage Öko-Begriffe wie grün, nachhaltig oder umweltfreundlich.

Vereinfacht ausgedrückt: Alles, womit Firmen für ihre Produkte oder Dienstleistungen werben und was auf Verpackungen steht, muss gegenüber den Konsumenten eindeutig belegt werden. Damit soll eine Täuschung des Kunden und sogenanntes Greenwashing verhindert werden. Namhafte Firmen wie Ritter Sport sind bereits aktiv geworden. Der deutsche Schokoladenhersteller hat nicht mehr erlaubte Formulierungen auf den Packungen mit Stickern überklebt.

Aus der österreichischen Wirtschaft gibt es massive Kritik an der neuen Richtlinie. Unter anderem beklagt man den bürokratischen Aufwand und dass die Verordnung Interpretationsspielraum zulasse. Ganz anders beurteilt das die Management- und Nachhaltigkeits-Expertin Gabriele Faber-Wiener. „In der Verordnung steht das, was wir seit 15 Jahren den Unternehmen sagen. Vorher war es ein ethischer Appell, jetzt ist es eine gesetzliche Vorgabe“, sagt die Leiterin des Center for responsible Management. Die aktuelle Aufregung zeige nur, wie weit man sich von vernünftiger Kommunikation entfernt habe.

© Privat Gabriele Faber-Wiener, Center for Responsible Management

Die Universitätsdozentin ist überzeugt: „Ein Großteil der Firmen agiert verantwortungsvoll und nachhaltig.“ Die Verordnung nehme jene Unternehmen in die Pflicht, die auf der „Umwelt-Welle mitschwimmen, ohne dafür ihre Wertschöpfungsprozesse zu ändern und Verantwortung für die Auswirkungen ihres Tuns zu übernehmen.“ Als Beispiel nennt sie Betriebe, die sich als klimaneutral bezeichnen, aber das nur durch Kompensationszertifikate erreicht haben. Positiv bewertet sie, dass eigene Labels von Firmen nicht mehr zulässig sind. Denn Nachhaltigkeitssiegel gelten in der neuen Richtlinie nur mehr, wenn sie zertifiziert sind.

Klar und deutlich

Kritisch sieht Faber-Wiener, dass Firmen nun Juristen für die Umsetzung der Richtlinie hinzuziehen. Dies sei zum einen nicht notwendig, weil diese klar formuliert sei und auch Beispiele anführe. Zum anderen fürchtet die Expertin, dass es zu Greenhushing, also dem Verschweigen von Klimaschutzmaßnahmen kommt. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will rechnet damit, dass vor allem mittelständische Händler aus Angst vor Klagen wohl verzichten werden, ihre Umweltleistungen zu zeigen.

Faber-Wiener räumt ein, dass es für viele Firmen in den vergangenen Wochen einen gewissen Druck gegeben hat zu prüfen, ob die eigene Kommunikation der neuen Richtlinie entspreche – vor allem auch, weil die Verordnung zu spät kommuniziert worden sei. Diese „Reflexionsschleifen“ seien nichtsdestotrotz durchaus positiv. Sie betont: „Das kann ein Trigger für Innovation und eine bessere Kommunikation mit den Kunden sein.“ Das fördere langfristig das Vertrauen.

Beschwerde von Greenpeace

Während die Wirtschaft das Gesetz als zu streng beurteilt, wird es von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace als zu schwach kritisiert. Denn klagsberechtigt bei Verstößen sind in Österreich im Rahmen des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb nur Mitbewerber und der Verein für Konsumenteninformation, aber nicht die NGOs.

Greenpeace legt bei der Europäischen Kommission gegen die österreichische Umsetzung Beschwerde ein. Denn laut Greenpeace dürfe bereits produzierte Waren wie etwa Kosmetika noch drei Jahre lang im Regal als umweltfreundlich vermarktet werden, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind. Die österreichische Bundesregierung untergrabe die Bemühungen der EU, heißt es von der Umweltschutzorganisation.