Die kommenden Tage scheint in der Steiermark oft die Sonne. Auch die Temperaturen bleiben vorerst hoch.

Schon langsam wird es frisch im Steirerland. Die Prognosekarten der GeoSphere Austria zeigen: Der Herbst ist angekommen. Am Donnerstag scheint zunächst noch die Sonne, ehe sich im Laufe des Tages immer mehr Wolkenfelder über das Bundesland schieben.

„Am Nachmittag gehen ein paar Regenschauer nieder, die meisten in den westlichen und nördlichen Landesteilen“, heißt es vonseiten der Meteorologen. Hinzu kommt: Ein lebhafter Nordwestwind. Vor allem in der Obersteiermark wird es demnach schon etwas kälter. In Mariazell klettern die Temperaturen nicht über 14 Grad, in Bad Radkersburg werden hingegen noch 21 Grad erwartet.

Niedrige Temperaturen am Morgen, hohe Temperaturen am Nachmittag

Am Freitag gibt es jedoch ein Hoch. „Der Tag steht vielerorts bereits wieder im Zeichen von strahlendem Sonnenschein“, so die GeoSphere. Die Nebelfelder, die in der Früh und am Vormittag noch zu sehen sind, lockern sich auf, ebenso wie dichte Wolkenfelder, die insbesondere in der Obersteiermark noch zu sehen sind. Spätestens zu Mittag sollte sich aber überall das sonnige und trockene Wetter durchsetzen. Die Höchsttemperatur liegt von Nord nach Süd zwischen 17 und 21 Grad.

Ähnlich positiv ist die Prognose für das Wochenende. Für Samstag erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein und fast keinen Regen. Nur im Osten könnte am Vormittag ein kurzer Schauer durchziehen, ehe sich auch hier das strahlend sonnige Wetter wieder durchsetzt.

Was bleibt, sind jedoch schon niedrige Temperaturen am Morgen. In der Früh werden demnach Werte zwischen zwei und sieben Grad erwartet. Zumindest am Nachmittag erwärmt sich jedoch die Luft zunehmend. Für Ende September wird es neuerlich ungewöhnlich warm. Die GeoSphere erwartet 18 bis 22 Grad.

Gleiches Spiel am Sonntag: Auch hier bleiben die Temperaturen hoch. Nach Frühwerten zwischen 4 und 8 Grad, steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 19 bis 23 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.