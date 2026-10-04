Überraschungs-Party in Graz: 140 G-Klassen und drei Weltreisende

140 Jahre Mercedes, 140 Orte, 140 G-Klassen: die Hintergründe zur ungewöhnlichsten Party des Jahres in Graz – und ein G-Besitzer, der die Uridee des Autos lebt und huldigt.

Es ist eine Weltreise, die sich bald ihrem Ende zuneigt: Zum 140-Jahre-Jubiläum von Mercedes wurden drei neue S-Klassen auf die große Weltreise geschickt, über mehr als 50.000 zurückgelegte Kilometer, sechs Kontinente und 140 Orte, die, wie man es bei Mercedes ausdrückt, „einen Bezug zu Mercedes-Benz, zur Automobilgeschichte oder zur Mobilität haben“. Seit 29. Januar 2026 ist man unterwegs, exakt „140 Jahre nach der Patentanmeldung von Carl Benz" – und im Oktober wird man in Stuttgart wieder ankommen.

Neben geschichtsträchtigen Orten in Asien, Südamerika, Neuseeland-Australien, Nordamerika und Afrika stand auch Europa auf dem Tourplan – und damit natürlich Graz, wo die G-Klasse erfunden wurde und heute unter der Ägide von Mercedes-Benz steht. Die Produktion ist bei Magna verankert und das G-Experience-Center beim Flughafen erfüllt die Idee vom G mit Leben und Spieltrieb.

Die drei S-Klassen wurden jetzt gebührend am Experience-Center empfangen, wir waren exklusiv dabei: 140 G-Klassen mit ihren Besitzern aus Europa standen Spalier, mit Klassikern wie dem Cabrio – als Sammlerstück heiß begehrt – genauso wie mit der neuesten elektrischen G-Version.

1 / 2 140 G standen Spalier für drei Weltreisende © Daniel Reicher

Eine Familie reiste gleich mit drei G-Klassen an und mit besonderen Geschichten im Gepäck. Engelbert Hinterreither erzählt: „Meinen ersten G habe ich mit 18 Jahren gekauft, von einem Tierarzt, mit 600.000 Kilometern am Tacho – dann bin ich noch 100.000 Kilometer gefahren“, lacht er. Kaufen, verkaufen, und den G als Arbeitstier im Forst-Familienbetrieb einzusetzen wurde zur Passion. „Insgesamt haben wir schon 23 G-Klassen besessen, derzeit haben wir neun G-Klassen im Betrieb im Einsatz.“

Von Baujahr 1995 an geht‘s im Hinterreither-Bestand los. „Wir haben hauptsächlich die robusteren Versionen bis Produktionsjahr 2011 bei uns im Betrieb am Laufen, und dabei auch eher die Militärversionen, weil sie für unseren Zweck im Forst am besten geeignet sind.“

Besonders streicht er die Edition Pur heraus. „Das war damals das erste zivil aufgelegte Fahrzeug, das aus einem Militärmodell entstanden ist. Die Edition hat sich so gut verkauft, dass sie eine Professional-Version zusätzlich gebaut haben. Das waren die harten G-Modelle, die wir heute jeden Tag im Forstbetrieb einsetzen. Unsere G sind puristisch, kein Teppich, samt Wasserablauf. Unsere G-Modelle kann man im Inneren auch mit dem Hochdruckreiniger reinigen, alle Schalter sind wasserdicht.“

„Für uns sind die neuen G zu komfortabel, wir brauchen reine Arbeitstiere“, so der G-Liebhaber. Der elektrische G sei „genial“, aber ohne Anhängekupplung im Forst nicht einsetzbar. Die Militärversion heute zu bekommen, wäre ein Traum – aber der militärische G werde ausschließlich an Behörden ausgeliefert.

„Wir haben G-Modelle heute mit weit über 300.000 Kilometer im Einsatz – wenn sie korrosionstechnisch gepflegt werden, dann hat man mit den Fahrzeugen aus diesen Jahrgängen kein Problem. Rahmen und Achsen sind auf eine viel höhere Belastung ausgelegt – selbst im Vergleich zu dem, was wir selbst wir im Forst machen. Wir haben G-Klassen mit über 500.000 Kilometern am Tacho, da wurden weder Motoren noch Getriebe gewechselt, so gut sind die qualitativ.“ Am Schöckel, auf der Haus-Teststrecke, war Hinterreither auch schon, „und Made in Austria war für uns bei der Anschaffung auch immer ein wichtiger Punkt. Das Antriebskonzept ist einfach genial geblieben. Beeindruckend, was man damals entwickelt hat.“

Die drei G, mit denen die Familie mit 137 anderen Spalier standen, können ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Ein Professional als Kastenwagen, Stichwort Baumuster 4, oder das Cabrio vom Vater, der einen kurzen G umbauen ließ und so ein Einzelstück realisierte. Und wenn es um Spezialteile geht, wird Hinterreither beim jahrzehntelangen G-Zulieferer Preining vorstellig. Besonders beim G sei der Werterhalt: „Nach zehn Jahren gebraucht mit 100.000 Kilometer: Wir haben solche G-Modelle annähernd um den Neupreis gekauft.“ Jetzt seien die Preise für solche Arbeitstiere noch weiter gestiegen, weil diese Professional-Versionen eben nicht mehr produziert werden. „Also jetzt einen gut gepflegten Professional zu besitzen, da macht man nichts falsch“, schmunzelt Hinterreither und steigt am Experience-Center in einen neuen G ein. Zum Spielen, nicht zum Arbeiten.