Aus und vorbei: Überraschendes Ehe-Aus bei Elyas M‘Barek und Jessica Riso

Elyas M’Barek und seine Frau Jessica Riso haben sich getrennt. Das Ehe-Aus kommt überraschend, hatten die beiden erst im Frühjahr noch gemeinsame Zukunftspläne für München.

Bei der Bambi-Verleihung 2023 war bei Jessica Riso und Elyas M‘Barek die gemeinsame Welt noch in Ordnung

Elyas M’Barek und seine Ehefrau Jessica Riso haben sich getrennt. Das bestätigte der Medienanwalt des Schauspielers, Christian Schertz, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach gehen die beiden bereits „seit geraumer Zeit“ getrennte Wege. Zu den Gründen für das Ehe-Aus gibt es keine Angaben.

Schertz bat zugleich darum, die Privatsphäre des Schauspielers und seiner Familie zu respektieren. Weitere Stellungnahmen werde es nicht geben. Damit bleiben die Hintergründe der Trennung vorerst offen.

Waren seit 2022 verheiratet

Die Nachricht kommt überraschend, da das Paar noch im Frühjahr gemeinsame Zukunftspläne hatte. M’Barek war 2023 für die Beziehung nach New York gezogen, im April kündigte er dann an, gemeinsam mit seiner Frau nach München zurückkehren zu wollen. Beide freuten sich damals auf mehr Nähe zu Familie und Freunden sowie einen neuen gemeinsamen Lebensabschnitt in Deutschland.

Zuletzt waren allerdings bereits Anzeichen für eine Veränderung zu erkennen. Auf den Instagram-Profilen der beiden gab es seit mehreren Wochen keine neuen gemeinsamen Bilder mehr. Die bisherigen Paar-Fotos sind weiterhin online. M’Barek und das US-amerikanische Model Jessica Riso hatten 2022 geheiratet. Das letzte gemeinsame Foto der beiden auf dem Instagram-Account von M‘Barek ist bereits Monate alt: