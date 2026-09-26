Eine Mitarbeiterin des Klagenfurter Vizebürgermeisters Patrick Jonke (FSP) hat mehr als 1800 Überstunden. Eine Anfrage der Kleinen Zeitung zeigt, wie hoch die Zeitguthaben in anderen Politikerbüros sind.

Mehr als 1800 Überstunden. Dieses Zeitguthaben hat eine Mitarbeiterin im Büro des Klagenfurter Vizebürgermeisters Patrick Jonke (FSP) laut einem Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ angehäuft. Auch Jonke selbst ist in dieser Hinsicht kein unbeschriebenes Blatt: Als Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (zunächst Team Kärnten, heute FSP) wurden ihm zwischen März 2021 und April 2025 insgesamt 1755 Überstunden ausbezahlt.

Handelt es sich um einzelne Ausreißer oder ein System, das sich durch alle politischen Büros der Stadt zieht? Die Kleine Zeitung hat alle Mitglieder des Stadtsenats gefragt, wie viele Stunden aktuell auf den Guthabenkonten ihrer Mitarbeiter liegen. Die detaillierteste Antwort kam aus dem Bürgermeisterbüro: Für alle sieben Mitarbeiter wurde die exakte Stundenanzahl genannt.

Büroleiterin unterbietet Vorgänger deutlich

Angeführt wird die Liste von Scheiders persönlicher Referentin, die seit dem Vorjahr in dieser Funktion arbeitet: sie hat 443 Stunden angesammelt. Es folgen zwei Sekretärinnen mit 348 beziehungsweise 325 Stunden sowie die stellvertretende Büroleitung mit 289 Stunden. „Gerade bei höheren Guthaben wird seitens des Bürgermeisterbüros darauf geachtet, einen entsprechenden Abbau zu forcieren“, sagt Büroleiterin Isabella Winkler. Im Sekretariat wurde dafür bereits eine organisatorische Maßnahme gesetzt: Die beiden Mitarbeiterinnen wechseln sich ab, sodass jeweils eine am Vormittag und die andere am Nachmittag arbeitet.

Hintergrund Die angeführten Werte sind Stichtagswerte (zum 22. September) der laufenden Guthabenkonten der Mitarbeiter und verändern sich durch die Konsumation von Gleitzeit bzw. Zeitausgleich laufend. Sie stellen keine Aufstellung angeordneter bzw. ausbezahlter Überstunden dar.

Winkler selbst, die vor rund eineinhalb Jahren Jonke als Büroleiterin nachfolgte, weist übrigens ein Zeitguthaben von 72 Stunden auf. Sie unterbietet ihren Vorgänger damit deutlich. Noch geringer sind die Mehrstunden der Pressesprecherin (4) und des Fahrers des Bürgermeisters (36).

Die übrigen Mitglieder des Stadtsenats müssen mit weniger Personal auskommen: Ihnen stehen je zwei Vollzeitkräfte zur Verfügung. Im Büro von Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) kommen diese laut Rabitsch‘ eigenen Angaben zusammen auf 4,14 Stunden. Bei seinen Parteikollegen Constance Mochar und Franz Petritz sind es 36 beziehungsweise 141 Stunden. Julian Geiers (ÖVP) Stadtratsbüro weist 13 Stunden aus.

Jonke will tausende Euro gespart haben

Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) nennt die genauen Guthaben ihrer Mitarbeiter nicht. Als Grund führt sie deren Persönlichkeitsrechte an. In ihrem Büro arbeiten zwei Vollzeitkräfte und eine geringfügig Beschäftigte. „In ihrer aktuellen Funktion haben beide Vollzeitkräfte zusammen nie mehr als 30 Überstunden gutgeschrieben“, sagt Wassermann. Einer der Mitarbeiter habe allerdings schon ein Zeitguthaben mitgebracht, als er 2021 aus einer anderen Magistratsabteilung in ihr Büro wechselte.

Auch Jonkes Mitarbeiterin war schon zuvor bei der Stadt beschäftigt, konkret im Bürgermeisterbüro. Im April des Vorjahres wechselte sie zu Jonke. Ein großer Teil der rund 1800 Stunden soll aus ihrer früheren Tätigkeit stammen. Seit 15 Monaten ist sie die einzige Bürokraft des Vizebürgermeisters. „Sie hat laut ihren eigenen Angaben in dieser Zeit rund 500 Überstunden aufgebaut. Das entspricht rund 12.000 Euro“, sagt Jonke. Er sieht sich offenbar als Vorreiter einer sparsamen Personalpolitik. Wären die zwei seinem Büro zustehenden Stellen durchgehend besetzt gewesen, hätte das nach seiner Rechnung bisher rund 141.700 Euro gekostet. „Inklusive der Überstunden habe ich am Ende noch immer rund 50.500 Euro weniger verbraucht.“