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Niederlande nehmen doch am Song Contest in Bulgarien teil
Die Niederlande werden 2027 nun doch am 71. Song Contest in Bulgarien teilnehmen. Nach dem Boykott heuer in Wien aufgrund der Teilnahme Israels ist man nun wieder mit an Bord, wie der niederländische Rundfunk NPO am Mittwoch bekannt gab. Vor wenigen Tagen hatte Irland bekannt gegeben, am Boykott festzuhalten. Der Bewerb findet von 11. bis 15. Mai 2027 in Burgas am Schwarzen Meer statt.