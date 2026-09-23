Zwei ähnliche Verkehrsunfälle forderten die Feuerwehr Niklasdorf

Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Niklasdorf am Mittwoch zu Verkehrsunfällen aus. In beiden Fällen war auch das Wechselladerfahrzeug der FF Leoben-Stadt im Einsatz.

Ein Fahrzeug kam in der Nacht von der Straße ab

Am Mittwoch musste die Freiwillige Feuerwehr Niklasdorf zu zwei recht ähnlichen Verkehrsunfällen ausrücken. In der Nacht wurden die Einsatzkräfte gegen 1.46 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person alarmiert. Am Unfallort stellte sich heraus, dass ein Pkw samt Anhänger und einem darauf geladenen Fahrzeug von der Straße abgekommen war. Der Fahrer konnte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien. Mithilfe des Wechselladerfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt konnten der Anhänger und die beiden Fahrzeuge geborgen und sicher abgestellt werden.

1 / 7 Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht © FF Niklasdorf

Um 10.14 Uhr folgte der zweite Einsatz, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte der Niklasdorfer Feuerwehr mussten zunächst den Kofferraumdeckel mithilfe einer Rettungsschere öffnen. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz konnte die verunfallte Person aus dem Fahrzeug befreit und versorgt werden. Erneut kam das Wechselladerfahrzeug der FF Leoben-Stadt zum Einsatz, mit dem das Auto wieder aufgerichtet wurde.