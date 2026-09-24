Hunderttausende Besucher: „Wiener Kaiser Wiesn“ fest in steirischer Hand

Es ist Österreichs Antwort auf das Oktoberfest in München – die „Wiener Kaiser Wiesn“. Vom Gösser-Bier bis zum obersten Chef ist die grüne Mark dort in jeder Hinsicht stark vertreten.

Heute Donnerstag erfolgt der Bieranstich auf der Wiener Kaiser Wiesn mit Bürgermeister Michael Ludwig (re.) und Dompfarrer Toni Faber (li.). Hans Knauß wird, wie hier auf dem Bild vor zwei Jahren, nicht dabei sein

Mit dem weltweit größten Volksfest, dem Oktoberfest in München, können es die Wiener freilich nicht aufnehmen. Für österreichische Verhältnisse ist die „Wiener Kaiser Wiesn“ jedoch die Nummer eins bei den Brauchtumsfesten. „Wir erwarten heuer bis zu 420.000 Besucherinnen und Besucher“, freut sich Geschäftsführer Johann Pittermann, gleichsam Mastermind der Veranstaltung.

© Bubu Dujmic Der Oststeirer Johann Pittermann als Wiener Wiesn-Kaiser

Er kommt, man ist geneigt zu schreiben, wie könnte es anders sein, aus der Steiermark. Genau genommen aus Wenigzell im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Seit mehreren Jahren „schupft“ er die Kaiser-Wiesn und ist dort bei Weitem nicht der einzige Steirer.

Mit dem zweiten Geschäftsführer und Finanzchef der Veranstaltung, Paul Pöttler ist ebenfalls jemand mit steirischen Wurzeln an Bord. Die Familie Pöttler kommt aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Vater Christian ist nicht nur ein Tausendsassa im Wiener Mediengeschäft, sondern ebenfalls mit mehr als 40 Prozent an der Kaiser-Wiesn beteiligt. In Neuberg an der Mürz errichtet die Familie aktuell auch ein Chaletdorf.

© Edlseer Die Edlseer spielen gleich mehrmals auf der Wiener Kaiser-Wiesn auf

„Wir freuen uns sehr auf das Fest“, sagt Pöttler und verweist, dass mit den „Lausern“ und Edlseern gleich zwei steirische Bands am heutigen Eröffnungstag spielen. Pittermann betont: „Nach den Wienern und Niederösterreichern sind die Steirer mit Abstand die größte Gästegruppe am Fest.“

Nach den Wienern und Niederösterreichern sind die Steirer mit Abstand die größte Gästegruppe am Fest. — Johann Pittermann , Geschäftsführer „Wiener Kaiser Wiesn“

Da verwundert es auch nicht, dass der Gerstensaft für die Großveranstaltung aus der grünen Mark kommt. Während der 18 „Feier“-Tage wird dort überall Gösser ausgeschenkt. „So frisch gibt es das Bier sonst kaum, es werden nämlich extra Bottiche in Leoben mit dem Festbier angesetzt“, kennt Pittermann die genauen Hintergründe.

Apropos Bier: Die Maß kostet in Wien heuer übrigens 16,20 Euro. Damit ist man immerhin etwas billiger als in München, wo sie 17,40 Euro kostet.

Live-Sendung von Radio Grün-Weiß

„Hausherr“ auf der Wiener Kaiser Wiesn ist natürlich der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig, der traditionell den Bieranstich vornehmen wird. Angesagt hat sich allerdings auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek. „Wir wissen nur noch nicht, wann er genau kommt“, heißt es bei den Veranstaltern.

Ein heißer Tipp wäre der Steiermark-Tag des Festes, der immer auf den letzten Samstag der Veranstaltung fällt. Das ist heuer der 10. Oktober. Als Trostpflaster für alle, die nicht selbst dabei sein können, sendet Radio „Grün-Weiß“ an diesem Tag live vom Veranstaltungsgelände ein Wunschprogramm.