29-jähriger biss und trat im Drogenrausch Oberwarter Polizisten

Nach einer Drogenfahrt samt Flucht eskalierte am Dienstagabend der Transport eines 29-jährigen Mannes aus dem Bezirk Oberwart im Rettungswagen.

Nachdem ein 29-Jähriger Schläge angedeutet hatte, wollte die Polizei Handschellen anlegen – danach begann der Mann zu beißen und zu treten

Dienstagabend, gegen 21 Uhr wurde die Polizei im Bezirk Obewart verständigt, weil ein 29-jähriger offenbar unter Drogeneinfluss ein Fahzeug lenkte. Eine Polizeistreife konnte den Lenker ausfindig machen, doch dieser flüchtete sofort mit erhöhter Geschwindigkeit, als er die Beamten sah.



Bei Oberschützen konnte der 29-Jährige von Angehörigen des Bundesheeres, die im Bezirk eine Übung abhielten, angehalten werden. Beim Eintreffen der Polizei fand diese schließlich geringe Mengen an Suchtmittel im Fahrzeug.

Krankenhaustransport eskalierte

Aufgrund des vermuteten Suchtmittelkonsums wurde der Mann zur Untersuchung in das LKH Oberwart überstellt. Während dieser Fahrt deutete der 29-Jährige Schläge in Richtung der Beamten an, woraufhin dem Beschuldigten Handfesseln angelegt wurden.

Auch dabei leistete dieser noch Widerstand und versuchte, die Polizisten zu treten und zu beißen. Zwei Beamte wurden dadurch leicht verletzt, einer von ihnen musste den Dienst abbrechen. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.