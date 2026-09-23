Udo Landbauer tritt kürzer: Familie steht nach OP im Mittelpunkt

Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer legt derzeit eine politische Pause ein. Seine Tochter hat eine schwere Operation hinter sich. Nun will er seine Frau und Tochter in dieser schwierigen Zeit unterstützen.

Für Niederösterreichs FPÖ-Landeschef und Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer steht derzeit die Familie an erster Stelle. Der Politiker hat für diese Woche mehrere politische Termine abgesagt, nachdem sich seine vierjährige Tochter einer schweren Operation an der Wirbelsäule unterziehen musste.

In den sozialen Medien meldete sich Landbauer persönlich zu Wort. Der Eingriff sei gut verlaufen, seine Tochter befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung. Nun stehe allerdings die Rehabilitation bevor, die besonders in den ersten Tagen viel Kraft und Energie in Anspruch nehmen werde.

Landbauer erklärte, er habe sich deshalb entschieden, in dieser ersten Phase seiner Tochter und auch seiner Frau beizustehen und sie zu unterstützen.

Politische Termine abgesagt

Der FPÖ-Landeschef wird in dieser Woche keine politischen Termine wahrnehmen. Auch bei der Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ in St. Pölten hätte Landbauer gefehlt. Die ursprünglich für Mittwoch geplante Klausur wurde inzwischen aber auf den 1. Oktober verschoben. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die weitere Zusammenarbeit der niederösterreichischen Landesregierung und um gesundheitspolitische Themen gehen.

Landbauer lässt sich während seiner vorübergehenden politischen Auszeit vertreten. Wie lange genau er seine Termine reduziert, hängt von der weiteren Genesung seiner Tochter ab.

Tochter auf dem Weg der Besserung

Landbauer ist verheiratet und Vater einer vierjährigen Tochter. Über die Erkrankung und die Details der Operation machte der Politiker keine weiteren Angaben.