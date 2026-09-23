Luxus für Birkfeld: Bald drei Allgemeinmediziner mit Kasse unter einem Dach

Drei Ärzte, eine Adresse – in Birkfeld übernimmt ein junger Allgemeinmediziner einen Kassenvertrag und verstärkt das bisherige Zweierteam. Geplant ist auch ein größeres Ärztezentrum.

Als der Grazer Allgemeinmediziner Michael Adomeit 2015 die Nachfolge des Kassenarztes Josef Lechner in Birkfeld antrat, waren noch zwei weitere Hausärzte für die Versorgung der Bevölkerung da. Das sollte sich aber innerhalb weniger Jahre ändern, als beide ihre Kassenverträge zurücklegten und die Ordinationen schlossen. Die Lage war prekär.

Heute, elf Jahre später, ist die Lage geradezu entspannt. Umso mehr, als zu den zwei Allgemeinmedizinern mit 1. Oktober ein junger Kassenarzt für Allgemeinmedizin dazukommt. Neu ist er nicht, denn die Leute kennen Johannes Leopold schon ziemlich gut. Schon in den vergangenen Jahren hat er als Wahl- und als Vertretungsarzt für Adomeit und Eichberger in Birkfeld ordiniert.

© KLZ / Ulla Patz Die Lage rund um Allgemeinmediziner in Birkfeld war prekär, heute ist das glücklicherweise anders

Und ab 1. Oktober wird Johannes Leopold also mit Michael Adomeit und Ursula Eichberger das Hausärztezentrum deutlich erweitern. Für die Bevölkerung ein Riesenvorteil, sind doch jetzt unter der Woche über den ganzen Tag ein bis zwei Allgemeinmediziner greifbar.

Eichberger war übrigens schon 2017 dazugestoßen. „Ich habe sie damals gefragt, ob sie nach Birkfeld kommen möchte, um die damals kritische Situation zu entschärfen“, erzählt Adomeit. Die gemeinsame Ordination befindet sich derzeit am Hauptplatz.

Umbau geplant

Dass zumindest die beiden Grazer Adomeit und Leopold planen, fix in Birkfeld zu arbeiten, zeigt sich darin, dass sie auch bereit sind, zu investieren. Derzeit in Miete, sind sie dabei, ein Haus zu kaufen und das, entsprechend vergrößert, in ein Ärztezentrum umzubauen.

„Es befindet sich mitten im Zentrum, das ist uns sehr wichtig“, sagt Michael Adomeit. Auch Parkplätze gebe es ausreichend vor dem Haus und in nächster Nähe. Durch einen Zubau wird eine 350 Quadratmeter große Ordination für alle drei Allgemeinmediziner entstehen. „Wir werden schauen, dass wir im Haus auch andere Ärzte und Vertreter von Gesundheitsberufen unterbringen können“, sagt Adomeit. Dafür soll auch ein Lift eingebaut werden, um das erste Obergeschoß nutzen zu können.

Außerdem sollen zwei kleine Wohnungen im obersten Geschoß entstehen. Die Planungen laufen bereits, mit dem Bau will man im ersten Halbjahr 2027 beginnen. Whält sich Adomeit bedeckt.

Von der Stadt aufs Land

Wie es kommt, dass nun zwei Ärzte aus Graz und eine Medizinerin von Graz-Umgebung auf das Land auspendeln? Über die Lehrordination, die Adomeit eingerichtet hat.

© KLZ / Ulla Patz Über die Lehrordination, hier absolvieren Studierende ihre praktische Ausbildung, sind die beiden von der Stadt aufs Land gekommen

„Hier können Studierende einen Teil ihrer praktischen Ausbildung, ihres Turnus, absolvieren. So ist Johannes zu uns gekommen – und geblieben. Die Lehrpraxis ist ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie man jungen Medizinern eine Praxis auf dem Land schmackhaft machen kann. Und: Durch ihn können wir den Altersschnitt an ÖGK-Vertragsärzten für Allgemein- und Familienmedizin in Birkfeld von 58 auf 45 Jahre senken.“ Das sei eine gute Perspektive für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung.