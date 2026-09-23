Iran: Treffen zwischen Trump und Pezeshkian möglich

Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen der Präsidenten der USA und des Irans für wahrscheinlich. In einem Interview mit dem iranischen Nachrichtenportal Didban sprach der Abgeordnete Ahmad Bakhshayesh Ardestani über ein mögliches Gespräch zwischen Donald Trump und Masoud Pezeshkian am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. "Meiner Meinung nach wird das Treffen der beiden Präsidenten stattfinden", sagte er.