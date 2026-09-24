„O‘ zapft is!“ – das Oktoberfest ist in vollem Gange. Am Freitag und Samstag stehen die Musiker der „MaKatsch Musi“ auf der Bühne und unterhalten das Publikum.

Der Geruch von gebrannten Mandeln, Brezeln, Grillhendln und Bier liegt in der Luft, Fahrgeschäfte werfen bunte Lichter in den Abendhimmel und in den Zelten schunkeln Besucher in Lederhosen und Dirndln Arm in Arm am Biertisch – das Münchner Oktoberfest versetzt Besucher tagelang in einen Ausnahmezustand. Seit 19. September und bis 4. Oktober wird gefeiert.

Während die „Wiesn-Besucher“ über den Preis für ein Maß Bier diskutieren – das durchschnittlich 15 Euro kostet – haben die Bandmitglieder der „MaKatsch Musi“, einer Volksmusikgruppe aus dem Malta- und Katschtal, andere Sorgen. Sie müssen sich auf ihren großen Auftritt im Hofbräuhaus vorbereiten. Nachdem sie vergangenes Jahr erstmals „Wiesn-Luft“ schnuppern konnten, zieht es sie erneut in die bayerische Landeshauptstadt. Am Donnerstag brechen die Musiker auf.

© KK/MaKatsch Musi Auf Instagram machen die Musiker mit einem Flyer auf ihren bevorstehenden Auftritt aufmerksam

Wie reagiert das deutsche Publikum?

„Natürlich wird auch ein bisserl getratscht und angestoßen“, sagt Thomas Faller, Obmann und Flügelhornist der „MaKatsch Musi“. Dank Beziehungen im Musik-Business konnte er den Auftritt organisieren. „Ich kenne jemanden, der jemanden kennt“, lacht Faller. Bei der Premiere im Vorjahr hat er erste Unterschiede zwischen dem deutschen und dem Oberkärntner Publikum bemerkt. „Im Hofbräuhaus gibt es jeden Tag, quasi rund um die Uhr, Live-Musik. Dementsprechend hoch sind die Ansprüche der Zuhörer. Der Druck ist ein bisschen größer.“ Doch davon lassen sich die Männer nicht abschrecken – sie sind es gewohnt, große Menschenmengen zu unterhalten. 2023 trat die Gruppe bereits beim „Woodstock der Blasmusik“ auf.

Am Freitag stehen sie unter dem Motto „O‘ zapft is!“ von 18 bis 22 Uhr und am Samstag von 12 bis 16 Uhr auf der Bühne. Die Vorfreude steigt: „Wir gfrein uns auf eich!“