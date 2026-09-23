Rückkehr zur Atomkraft: Italienisches Start-up plant Mini-Reaktoren

Kerntechnikunternehmen Newcleo, das vom italienischen Kernphysiker Stefano Buono gegründet wurde, ist seit Kurzem an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert und expandiert stark.

Das Kerntechnikunternehmen Newcleo mit Hauptsitz in Paris, das insgesamt 1100 Mitarbeiter, davon 400 in Italien, beschäftigt, ist jetzt über eine Fusion mit New Hold Investment an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Das vom italienischen Kernphysiker Stefano Buono gegründete Unternehmen wird mit 2,4 Milliarden Dollar (2,06 Mrd. Euro) bewertet. Der Bruttoerlös der Transaktion beläuft sich auf 247 Millionen US-Dollar. Insgesamt hat Newcleo bislang mehr als 537 Millionen Euro an Finanzierung eingesammelt. Mit dem Schritt an die Börse will das Start-up seine Entwicklung beschleunigen und seine Expansion in den USA vorantreiben. Dort gilt die Kernenergie als vielversprechende Lösung, um den steigenden Strombedarf von Rechenzentren und Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) zu decken

Newcleo hat solide Industriepartner an der Seite wie das friulanische Stahlunternehmen Danieli und Fincantieri, Italiens größter Schiffbaukonzern mit Hauptsitz in Triest. Für die Komponenten wird Newcleo auf Orion Valves mit Sitz in Triest zurückgreifen , ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Hochleistungs-Industriearmaturen für die Öl- und Gas-, Energie-, Petrochemie- und Prozessindustrie.

Mini-Reaktoren

Buono hat angekündigt, dass der erste bleigekühlte Mini-Atomreaktor bis 2032 gebaut werden soll. Dieses Ziel für 2032 ist näher, als man vielleicht denkt. Newcleo entwickelt kleine, modulare bleigekühlte Reaktoren (LFR), die in der Fabrik gefertigt und vor Ort montiert werden sollen, was Kosten und Bauzeiten gegenüber konventionellen Kraftwerken deutlich senken soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reaktoren, die Wasser zur Kühlung verwenden, nutzen diese Anlagen geschmolzenes Blei. Dieses System eliminiert das Risiko der Verdampfung und verringert die Unfallgefahr. Ein weiteres Schlüsselelement ist die Verwendung von Mox-Brennstoff , einer Art Kernbrennstoff, der durch das Recycling bestehender radioaktiver Abfälle gewonnen wird.

„Dank dieses Verfahrens entfällt die Notwendigkeit , Uranminen auszuheben und Uran aus dem Boden zu gewinnen, und somit ist auch kein Abbau mehr erforderlich. Durch die Eliminierung des chemischen Risikos handelt es sich um die sichersten Reaktoren, die konstruiert werden können“, sagte Buono kürzlich in einem Interview.

Italienische Kehrtwende zu Atomkraft

Newcleo gilt als Hoffnungsträger für die italienische Industrie und spielt eine wesentliche Rolle in der Rückkehr Italiens zu Atomkraft, die auch von Regierungschefin Giorgia Meloni vorangetrieben wurde. Der italienische Senat hat am Mittwoch endgültig ein Gesetz verabschiedet, das den Weg für eine Rückkehr Italiens zur Atomkraft ebnen soll. Das von Umwelt- und Energiesicherheitsminister Gilberto Pichetto Fratin vorgelegte Gesetz ermächtigt die Regierung, detaillierte Regelungen für den Wiedereinstieg in die Kernenergie zu erlassen. Das Gesetz war bereits im Juni von der Abgeordnetenkammer gebilligt worden und tritt jetzt in Kraft. Italien hatte nach der Katastrophe von Tschernobyl 1987 und einem anschließenden Referendum die Nutzung der Kernenergie aufgegeben.