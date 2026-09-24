Metallspitz im Gehstock und Schalldämpfer brachten Ennstaler vor Gericht

Der Besitz der verbotenen Waffen beschäftigte das Bezirksgericht Liezen. Angezeigt hatte den Pensionisten seine Frau. Im Hintergrund tobt ein Familienstreit.

Wem gehören die beiden verbotenen Waffen, konkret ein Schalldämpfer und ein Stockdegen, ein Gehstock mit einer langen, verborgenen Metallspitze, tatsächlich? Diese zentrale Frage galt es am Bezirksgericht Liezen für Richter Hans-Joachim Maierhofer kürzlich zu klären.

„Mir nicht“, erklärt der Angeklagte. Der Pensionist aus dem Ennstal fühlt sich deshalb auch nicht schuldig. Seine Gattin, die ihn angezeigt hat, sieht das anders. Den Schalldämpfer habe ihr Mann vor über 30 Jahren ihrem Vater abgekauft, gibt sie an. „Und der Gehstock?“, will Maierhofer wissen. Der habe einst auch ihrem Vater gehört, vor rund 25 Jahren sei er bei ihnen im Haus gelandet.

Töchter auf Seite des Vaters

Die beiden erwachsenen Töchter des Ehepaars stützen die Version ihres Vaters. Es handle sich bei den Waffen um Erbstücke ihres Großvaters mütterlicherseits, die seit dessen Tod vor vielen Jahren im Besitz der Mutter stünden. „Die Mama will das dem Papa unterschieben“, erklärt die eine. „Ein Racheakt“, bestätigt die andere.

Die Mama will dem Papa das unterschieben. — Tochter des Angeklagten

Der Verteidiger des Angeklagten berichtet von einem Erbstreit im Hintergrund. Der Hof der Familie sei an den – mittlerweile ehemaligen – Lebensgefährten einer der Töchter übergeben worden. Diese Übergabe im Sinne der Gattin fechte man aktuell an. „Mein Mandant möchte, dass das Enkerl den Hof kriegt.“

„Ich sage die Wahrheit“

Maierhofer konfrontiert die Mutter mit dem Vorwurf der Töchter, dass die Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes eine Racheaktion sei. „Ich sage die Wahrheit“, entgegnet diese empört. Der Verteidiger schaltet sich ein und fragt, ob sie in einem Telefonat mit einer der Töchter kürzlich gesagt habe, dass sie bei Bedarf auch noch weitere falsche Vorwürfe gegen den Angeklagten vorbringen könne.

„Es gibt eine Aufnahme“, merkt der Rechtsbeistand noch warnend an, woraufhin die Frau nach einigem Hin und Her widerwillig eingesteht, dass sie Derartiges möglicherweise gesagt habe. Die behauptete Eventualität erledigt sich mit dem Vorspielen eines Ausschnitts aus besagtem Telefongespräch, in dem die Drohung zu hören ist: „Vielleicht kummt do no wos Mehrers. Do muas i mir no wos einfoin lossn.“

Freispruch im Zweifel

Der Richter spricht den Angeklagten daraufhin frei. „Es bestehen erhebliche Zweifel, dass Sie der Besitzer dieser Waffen sind“, erläutert er. Dem Antrag der Bezirksanwältin auf Einziehung der sichergestellten Gegenstände gibt er statt – sie werden in weiterer Folge vernichtet.