Harald Sicheritz hat mit seinen Komödien – von „Muttertag“ über „Hinterholz 8“ bis hin zu „Poppitz“ – österreichische Filmgeschichte geschrieben. Nun widmet sich der 68-jährige Regisseur in „Bruno – Der junge Kreisky“ den prägenden Jugendjahren des späteren Bundeskanzlers. Entstanden ist weniger eine klassische Politikerbiografie als ein historisches Coming-of-Age-Drama. Ein Gespräch über jugendlichen Idealismus, schwierige Finanzierung, inszenierte Geschichte und die Entdeckung des Hauptdarstellers Nils Arztmann.

Herr Sicheritz, wie kamen Sie auf die Idee, gerade den jungen Bruno Kreisky zu porträtieren? Harald Sicheritz: Die Idee stammt von Fritz Schindlecker. Er kam zu mir und fragte, ob ich daraus nicht ein Kinodrehbuch machen und, falls der Film zustande kommt, auch Regie führen wolle. Ich fand die Idee ebenso genial wie einfach. So hat alles begonnen.

Erstaunlich ist, dass sich zuvor noch niemand an einen Spielfilm über Kreisky gewagt hatte. Es gab tatsächlich weder über den alten noch über den jungen Kreisky einen Spielfilm. Ich fand es besonders reizvoll, seine frühen Jahre zu erzählen. Dadurch löst man sich ein Stück weit von den späteren zeitgeschichtlichen Verflechtungen. In dem Moment, in dem Kreisky nach dem Krieg aus Schweden zurückkehrt, wird seine Geschichte zwangsläufig sehr stark von Politik bestimmt. Politik spielt natürlich auch in unserem Film eine wesentliche Rolle, aber im Kern erzählen wir ein Coming-of-Age: die Geschichte eines jungen Mannes, der später zur Legende werden sollte.

Muss man wissen, wer Bruno Kreisky war, um den Film verstehen zu können? Nein. Der Film setzt kein besonderes historisches Wissen voraus. Viele junge Menschen wissen heute kaum noch, wer Bruno Kreisky war. Auch Nils Arztmann, der ihn spielt, ist natürlich kein Zeitgenosse Kreiskys. Er kannte vor allem dessen spätere politische Erfolge. Aber wie dieser Mann zu dem wurde, was er später war – genau das ist unsere Geschichte.

Was macht diese Jugendgeschichte heute relevant? Früher hätte ich sie als zeitlos aktuell bezeichnet. Mittlerweile würde ich sagen: Sie ist dringend aktuell. Es geht um einen Menschen, der schon in sehr jungen Jahren erkennt: So, wie die Welt ist, ist sie nicht gut. Sie muss besser werden. Und ich möchte daran mitwirken, sie besser zu machen. Kreisky war sehr früh davon überzeugt, dass er dafür auch das notwendige Talent besitzt.