Gürtelrose-Impfstoff in Wolfsberg verfügbar – Hausärzte beklagen Nachschubprobleme

Auf dem BH Wolfsberg ist genügend Impfstoff vorhanden, während Kärntner Hausärzte über fehlende Nachlieferungen für die Gürtelrose-Impfung klagen.

Kärntner Hausärzte klagen, derzeit keine Nachlieferung für die Gürtelrose-Impfung zu bekommen. „Es gibt momentan keinen Gürtelrose-Impfstoff“, sagt der Impfreferent der Kärntner Ärztekammer, Martin Rupitz. Einige Ärzte hätten in der Vergangenheit zu viel bestellt und die Dosen würden in den Arztpraxen herumliegen und andere würden auf Lieferungen warten.

Im Gesundheitsamt der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg steht laut Amtsärztin Brigitte Neubauer „derzeit genügend Impfstoff zur Verfügung“. Impfmöglichkeiten bestehen jeden Dienstag in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr (ohne Termin), nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 050536/66272 sind weitere Termine möglich.

Mitzubringen: eCard und Impfpass. Der Impfstoff ist für alle über 60 Jahre sowie für Personen unter 60 Jahre mit Indikation kostenlos (ist im öffentlichen Impfprogramm, wie auch die Pneumokokkenimpfung gegen Lungenentzündung). Für alle anderen Personen belaufen sich die Kosten auf 185 Euro pro Teilimpfung, wobei zwei Teilimpfungen nötig sind.