Kärntner Schule gewinnt mit kreativem Video 70.000-Euro-Workshop

„Deine Zukunft ist bunt“: Mit einem selbst gedrehten Video sicherten sich Schülerinnen und Schüler der MS Landskron einen Kreativworkshop im Wert von rund 70.000 Euro.

„Graffiti statt Unterricht“ hieß es am Mittwoch für die Schüler der musisch-kreativen Mittelschule Villach-Landskron. Die Schule hatte einen Aktionstag der Brillux-Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ gewonnen. Beworben hatten sich Schulen aus Deutschland und Österreich. Ziel der Initiative ist es, Jugendlichen das Malerhandwerk und seine beruflichen Möglichkeiten näherzubringen.

Kreativlehrerin Bianca Rainer wählte für die Teilnahme eine Klasse aus, die zunächst eine interne Ausscheidung durchführte. Das Gewinnervideo drehte schließlich Schülerin Lilyen Kraller. „Wenn ich etwas mache, dann mit viel Leidenschaft. Das Drehen der Szenen hat mindestens fünf Wochen gedauert“, erzählt sie. Beim Schnitt half ihr der Mitschüler Elias, der ihr den Umgang mit dem Schnittprogramm zeigte. „Das Video habe ich dann zu Hause fertiggestellt.“

1 / 66 © Dieter Kulmer

Aktionstag gewonnen

Der Aufwand hat sich gelohnt: Rund 30 Künstler, Coaches und weitere Beteiligte kamen nach Landskron. Bei Graffiti- und Streetart-Workshops sowie bei Aktionen mit regionalen Malerbetrieben hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und das Handwerk auszuprobieren.

Laut Scheurer hatte der Aktionstag samt Material einen Wert von rund 70.000 Euro. „Ich weiß nicht, ob sie damit überhaupt ausgekommen sind“, sagt sie angesichts des großen Aufwands. Ein Teil des Gewinns bleibt dauerhaft an der Schule: Die beim Workshop gestalteten Wände dürfen die Landskroner behalten.