Kärntner Bauer zeigt Gefühle: „Ich glaube, ich hab mich verliebt“

Die Hofwoche bei Bauer sucht Frau nimmt Fahrt auf. Die Nähe der Hofdamen zum Bauern wird gesucht. Michaela und Arnold kommen sich auch schon sehr nahe.

Bei Bauer sucht Frau ist in diesem Jahr Arnold aus dem Metnitztal auf der Suche nach seiner großen Liebe. Die erste Folge mit dem Beginn der Hofwoche konnte man vergangene Woche schon anschauen. Und die drei Damen, die um Arnolds Herz ringen, haben sich bereits vorgestellt. Es sind Dina, Michaela und Martina.

Die zweite Folge beginnt passend mit einem Frühstück am Bauernhof. Arnold deckt für seine Gäste großzügig auf. Und welche der Kandidatinnen ist eine Frühaufsteherin? Kandidatin Dina ist die erste, die sich zu Arnold gesellt – in ihrem Schlafanzug. „Wir sind frisch und fröhlich für neue Schandtaten bereit“, witzelt Arnold.

„Ich war zwar mit meinem Pyjama am Tisch, aber normalerweise komme ich mit Unterhose und Leiberl“, argumentiert Dina und fühlt dem Bauern gleich auf den Zahn: „Ich wollte fragen, warum hast du mich ausgewählt? Was hat dir an mir eigentlich gefallen?“ Umgehend antwortet der Bauer: „Deine Ausstrahlung. Sie ist sehr sympathisch und ich dachte mir, du bist auch sehr selbstbewusst und quirlig.“

© KK/ATV Dina frühstückt im Pyjama

Doch das traute Gespräch wird bald unterbrochen, denn auch die beiden anderen Kandidatinnen, Martina und Michaela, haben es aus dem Bett geschafft und nehmen Platz am Frühstückstisch.

Kandidatin Martina findet aber klare Worte: „Ich fühle mich schon etwas im Abseits. Dina ist redelustig und spricht viel. Michaela mischt sich ein und sie sind auf der gleichen Wellenlänge.“

Zäunen für Anfänger

„So ein geiles Ding, oida“, zeigt sich Dina von Arnolds Traktor begeistert. Denn der Bauer wird seine Rinder auf die Weidefläche treiben und muss daher einen neuen Zaun aufstellen. Große Freude für Kandidatin Martina: „Endlich gibt es Action und man darf mit den Händen arbeiten.“

In der Natur zeigen die Damen, was sie drauf haben. Nach ein paar Startschwierigkeiten schwingen sie den Vorschlaghammer mit Arnold gemeinsam. Und der Bauer und die Damen kommen sich dabei etwas näher. Dina und Michaela finden die Arbeit nach eigenen Angaben auch etwas „sexy“. Nur Kandidatin Martina braucht keine Hilfe und zeigt sich unbeeindruckt: „Für mich ist das alltäglich und nicht sexy. Mein Fokus liegt auf der Arbeit und nicht auf Arnold“, lenkt sie ein.

1 / 2 Mit seinem Traktor konnte Arnold begeistern © KK/ATV

Ist der Bauer schon verliebt?

Doch dann macht es Arnold spannend. Er sucht sich Michaela aus und möchte mit ihr zur nahgelegenen Teichanlage gehen – alleine. Martina und Dina werden währenddessen bei der Arbeit stehen gelassen.

Am Teich angekommen, kommen sich die beiden sehr nahe. Sie sitzen am Ufer und nutzen die Gelegenheit für ein klares Gespräch und die ersten Funken fliegen. „Als du angekommen bist, dachte ich mir ‚wow‘. Du sahst anders aus als auf den Bildern“, sagt Arnold.

© KK/ATV Auf den ersten Kuss muss man noch warten

Der Moment mit Arnold hat Michaela sichtlich gefallen: „Vielleicht hab ich mich schon etwas verguckt. Er lächelt so süß und wenn er mich anschaut, kann ich nicht anders.“ Und auch Bauer Arnold lässt aufhorchen: „Ich glaube, ich hab mich schon ein bisschen verliebt.“

Obwohl sich der Moment für einen Kuss sehr gut geeignet hätte, ergriff der Bauer nicht seine Chance. „Ich hätte sie gerne geküsst, aber ich hab mich nicht getraut.“ Und Michaela? Sie wäre nicht abgeneigt gewesen. Dass er die Initiative nicht ergriffen hat, machte sie schon etwas traurig, erklärte sie unter Tränen.

Muss in der nächsten Folge jemand gehen?

Bei der Vorschau für nächste Woche wird viel gelacht, aber von Bauer Arnold folgen auch klare Worte: „Das ist eine traurige Aufgabe.“ Muss etwa eine Kandidatin den Hof schon verlassen?