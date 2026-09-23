In Spittal wurde Oberkärntens größte Dartsport-Anlage eröffnet

In der Villacherstraße eröffnete der Dartsportverein (DSV) Spittal kürzlich auf rund 200 Quadratmetern ein neues Sportzentrum. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Der Dartsportverein (DSV) Spittal hat ein neues Dartsport-Zentrum in den ehemaligen Räumlichkeiten der Diskothek „Phoenix“ in der Villacherstraße eröffnet. Auf rund 200 Quadratmetern stehen 16 Steeldart-Boards sowie bis zu 24 E-Dart-Automaten zur Verfügung. Damit befindet sich in Spittal nun die größte Dartsport-Anlage Oberkärntens. Die barrierefreien Räumlichkeiten bieten Platz für Trainings, Meisterschaftsspiele und Turniere. Gleichzeitig soll das Zentrum auch anderen Vereinen offenstehen und damit als gemeinsame Spielstätte für den Dartsport in der Region dienen.

Doch auch Interessierte ohne Vereinszugehörigkeit sind willkommen. Sie können sich die Anlage ansehen und den Dartsport ausprobieren. Wer Gefallen daran findet, kann mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von 10 Euro – für Kinder und Jugendliche ist das Angebot kostenlos – die gesamte Einrichtung nutzen.

Eine Jugendmannschaft ist in Planung

Der 2020 gegründete DSV Spittal zählt 30 aktive Mitglieder. Sportlich konnte der Verein zuletzt mit dem Aufstieg in die höchste Kärntner Steeldart-Liga aufzeigen. Zudem gehören eine Spielerin des Österreichischen Bundeskaders sowie zwei Bundesliga-Spieler dem Verein an.

Mit dem neuen Zentrum sollen künftig auch die Nachwuchsarbeit und die Mitgliedergewinnung weiter ausgebaut werden. Besonders Jugendliche und Frauen möchte der Verein verstärkt für den Dartsport begeistern. Geplant ist außerdem der Aufbau einer eigenen Jugendmannschaft.