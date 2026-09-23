Karrieremesse Liezen heuer noch an drei Standorten, 2027 sind es zwei

Auch in diesem Jahr geht die BuK.li wieder über die Bühne, in gewohnter Form in Bad Aussee, Gröbming und Liezen. Was sich ab dem kommenden Jahr ändert – und warum.

Jungen Menschen, die am Übergang von Schule zu Berufsleben beziehungsweise weiterem Bildungsweg stehen, zu zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es im Bezirk Liezen gibt: Darauf zielt die Buk.li, die Berufs- und Karrieremesse Liezen, seit Jahren ab. So auch heuer. Drei Freitage widmet man ihr in diesem Herbst wieder, und zwar den 2. und den 16. Oktober sowie den 6. November. Schauplätze sind wie schon in der Vergangenheit Bad Aussee, Gröbming und die Bezirkshauptstadt (siehe Infobox).

Zumindest noch. Denn der Termin im Ausseerland soll künftig nur mehr alle zwei Jahre stattfinden, lautet der Plan. Warum? Einerseits sei es nicht ganz einfach gewesen, Aussteller zu finden, sagt Brigitte Wasmer, Leiterin der AMS-Geschäftsstelle in Liezen. Andererseits „haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht die Eltern mit ihren Kindern gekommen sind, sondern die Schulen mit den Schülern durchgerannt sind“.

Deshalb werde man 2027 in Bad Aussee aussetzen, und für 2028 eine Anpassung der Öffnungszeiten ins Auge fassen. Immerhin fand der BuK.li-Termin dort von 10 bis 14 Uhr statt, an den anderen beiden Standorten von 13 bis 17.30 Uhr.

© AMS Liezen 1500 Besucher fanden sich bei den drei BuK.li-Terminen im vergangenen Jahr ein, bei denen sich rund 160 Aussteller präsentierten

Eltern als „wichtiger Faktor“

Dass Eltern mit ihren Kindern die Messe besuchen, ist ein Umstand, der den Veranstaltern sehr am Herzen liegt. Und eine Sache, für die sie auch Jahr für Jahr plädieren. Denn die Eltern seien es, die ihren Nachwuchs am meisten beeinflussen, weiß Waltraud Huber-Köberl, die die Bildungsregion Liezen leitet. Und somit „ein wichtiger Faktor in der Berufsfindung“ sind, wie Kathrin Härtel, Berufsfindungsbegleiterin der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, ergänzt. „Oft sind sie aber überfordert, wissen nicht, wie viel Unterstützung sie geben sollen, weil sie ja selbst keine Experten sind.“ Allerdings „müssen sie das auch nicht sein. Wichtig ist, für die Kinder da zu sein, ihre Wünsche ernst zu nehmen, aus der eigenen Erfahrung zu erzählen und vor allem, die Angebote gemeinsam zu entdecken.“

© AMS Liezen Experten stehen bei der Messe in Sachen Berufsfindung mit Rat und Tat zur Seite

Ebenfalls essenziell sei es, „die BuK.li früh genug zu besuchen. Nicht erst in der vierten Klasse, wenn es schon eilt, sondern am besten in der dritten. Seinen weiteren Weg zu finden, ist ein Prozess, der Zeit braucht“. Mit der Messe könne man in Sachen Berufsorientierung schon viel abdecken, so Härtel. „Man kann durchgehen, sich Schulen und Betriebe anschauen, dazu werden auch Netzwerke und Unterstützungsangebote präsentiert“, sagt sie.

Transformation als Herausforderung

„Und man kann von Angesicht zu Angesicht alles hinterfragen“, fügt Egon Hierzegger, Obmann der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut, hinzu. Eine Herausforderung sieht er in der „Transformation der Berufe“, Stichwort künstliche Intelligenz. Die Frage sei, welche Tätigkeiten es künftig „noch gibt und welche nicht mehr. Für Eltern ist es schwierig, sich hier ein Bild zu machen – da müssen wir mitwirken“.