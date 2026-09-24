Was tun gegen die steigende Hitze in den Schulklassen? Schüler und Pädagogen fühlen sich nicht gehört und fordern nach dem Hitzesommer Maßnahmen von Land und Bund.

Tagelange Temperaturen weit oberhalb der 30-Grad-Marke und das bereits Wochen vor Start der Sommerferien: Diese Bedingungen im heurigen Mai und Juni haben Kindern, Jugendlichen und Lehrpersonen an etlichen steirischen Schulen das Leben in den Klassenräumen schwer erträglich gemacht. Wie berichtet, fehlen an vielen Schulstandorten Beschattungen oder Lüftungen, Lehrer und Schüler erzählen von Schwindel und Übelkeit in den heißen Klassenzimmern.

Mit Einzug des Herbsts hat sich das Problem zwar vorerst entschärft, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Ich fürchte, dass wir im nächsten Sommer immer noch in derselben Situation sitzen“, sagt der steirische Pflichtschullehrervertreter Florian Gollowitsch. Mit seinen Appellen an die Politik um Mittel für Beschattungen und Klimageräte fühlt er sich nicht gehört. „Ich konnte nicht feststellen, dass da ein echter Denkprozess stattgefunden hätte.“ Jüngster Anlassfall: Die Marktgemeinde Wies will mehrere Fassaden des örtlichen Schulzentrums für besseren Hitzeschutz begrünen lassen, hat dafür vom Land nun aber eine Förderabsage kassiert.

Hitzeschutz für 50 Bundesschulen

Zwar hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) noch im Sommer angekündigt, bei 50 Bundesschulen in ganz Österreich nachträglich Beschattungen, bessere Fenster und andere Hitzeschutzmaßnahmen installieren zu lassen. „In Summe ist das aber weniger als ein Prozent aller Schulen in Österreich“, kritisiert AHS-Landesschulsprecher Wendelin Krammer. „Einzelne Sanierungen und angekündigte Pilotprojekte können nicht als flächendeckende Lösung verkauft werden.“ Der Schülervertreter sieht die Schulen mit dem Problem im Stich gelassen. „Beschattung, Lüftung und baulicher Hitzeschutz müssen an allen Schulen Realität werden“, fordert Krammer.

© Privat Flächendeckende Lösung nötig: AHS-Landesschulsprecher Wendelin Krammer

Das Problem: In den meisten Fällen sind die zuständigen Schulerhalter die Gemeinden, die Umbauten und Sanierungen oft kaum stemmen können. Das Land Kärnten hat deshalb eine eigene Hitzeschutzförderung für Kindergärten und Volksschulen aufgelegt, über die sich Gemeinden bis zu 80 Prozent der Kosten für Beschattungen, Begrünungen, Jalousien, Ventilatoren oder Klimageräte zurückholen können. 4,5 Millionen Euro stehen zur Verfügung, mehr als die Hälfte der Kärntner Gemeinden hat laut Landesregierung bereits Förderanträge gestellt.

Steirische Landesregierung forciert Sprung ins Becken

In der Steiermark gibt es eine solche Förderschiene bislang nicht. Im Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) verweist man auf die allgemeine Unterstützung der Gemeinden über die Bedarfszuweisungen, zudem würde bei Schulneubauten und größeren Sanierungen sommerlicher Wärmeschutz berücksichtigt. Ein eigener Hitzeschutzplan für Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sei in Ausarbeitung, ebenso ein Konzept für geblockten Schwimmunterricht nach Notenschluss – Motto: „Schwimmen statt Schwitzen“.

© GÖD/Fischer Schwimmen gehen löst das Problem nicht: Gewerkschafter Florian Gollowitsch

Letzteres hält FSG-Gewerkschafter Gollowitsch für bestenfalls nett gemeint. „Ein paar Mal schwimmen zu gehen, ist doch überhaupt keine Lösung für unser Problem. Wenn es in den Klassen in der Früh schon 30 Grad hat, ist das für die Kinder untragbar. Da braucht es von Bund und Land Hilfen für die Gemeinden.“ Derartiges fordert die SPÖ auch im Landtag. Die Landesregierung möge den um 70 Prozent gekürzten Landesklimafonds wieder aufstocken und mit einem spezifischen Förderschwerpunkt zur hitzebedingten Anpassung von Bildungseinrichtungen versehen, heißt es im entsprechenden Antrag.

Lüften, Trinkpausen und Außenunterricht

Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betont, dass an „guten organisatorischen Lösungen“ für die vom Hitzestress betroffenen Schulen kein Weg vorbeiführe. „Das Bewusstsein ist auf allen Ebenen gestiegen.“ Pauschallösungen für alle Standorte gebe es allerdings nicht. Zur kurzfristigen Linderung empfiehlt die Bildungsdirektion Maßnahmen wie frühes Lüften, Trink- und Erholungspausen sowie die Verlagerung des Unterrichts in beschattete Außenbereiche. Tipps, die längst beherzigt würden, heißt es von Schüler- und Lehrervertretern. Fazit: Eine Neuauflage der Diskussion spätestens im nächsten Frühsommer dürfte dem Land nicht erspart bleiben.