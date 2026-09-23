„Da haben wir gemerkt, dass man etwas schaffen kann“

Die Organisation „Jugend am Werk“ feiert Jubiläum und sich selbst: Seit 70 Jahren bietet sie Jugendlichen einen positiven Zugang zu Arbeit und Beruf.

Die Karriere von Rimoun Abdel-Malek (26), der als Zehnjähriger von Ägypten nach Klagenfurt kam, darf stellvertretend für die Bedeutsamkeit der GmbH „Jugend am Werk“ stehen, einer Einrichtung, die aus der Nachkriegs-Organisation „Jugend in Not“ hervorgegangen ist, mit dem Ziel, Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Abdel-Malek hatte vor neun Jahren keinen Plan, welche Ausbildung er machen sollte. Das AMS Kärnten vermittelte ihn zur Gastro-Schiene von Jugend am Werk. Gestärkt und selbstbewusst absolvierte Abdel-Malek hierauf eine Lehre zum Restaurantfachmann im Casino Velden, ließ sich danach in Wien zum Diplom-Barkeeper ausbilden, heuerte nach seinem Zivildienst als Barchef bei Octo Dining in Klagenfurt an und ist gerade dabei, von seiner Funktion als Barchef in Schloss Töscheldorf in Althofen zum Hochschober auf die Turrach zu wechseln, denn „ich will mich weiterentwickeln“.

© Eva Gabriel Ramoun Abdel-Malek macht Karriere als Barkeeper und Restaurantfachmann

Das Motto: „Noch keinen Plan? Wir finden einen!“

Seit 1956 begleitet Jugend am Werk Kärnten junge Menschen auf ihrem Weg in Ausbildung und Arbeit, indem sie im Restaurant Lunchclub in der Klagenfurter Morogasse, in der Schulkantine in der Bildungswelt in Wolfsberg und in diversen Werkstätten arbeiten bzw. arbeiten lernen. Das 70-Jahr-Jubiläum nahmen Geschäftsführerin Elisabeth Niederer, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrat Peter Reichmann und AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig als Anlass, gemeinsam mit den jungen Werktätigen unter dem Motto „Tausende Gesichter, viele Wege“ zu feiern.

AMS-Chef Wedenig: „Kein So-tun-als-ob“

„500 Jugendliche finden bei uns jedes Jahr Aufnahme und Orientierung und mehr als 300 starten danach eine Lehre“, berichtet Niederer, studierte Kommunikationswissenschafterin und Sozialpädagogin, die ihre Funktion seit 16 Jahren inne hat. „Jugend am Werk ist kein So-tun-als-ob. Es hat arbeitspolitische Relevanz“, ergänzt Wedenig. Das AMS finanziert die Organisation jährlich mit einer Million Euro, das Land mit 500.000 Euro, der Rest wird selbst erwirtschaftet - mit dem Verkauf von Werkstücken und Speisen, etwa über das eigene Catering-Service.

© KK Geschäftsführerin Elisabeth Niederer: „Jugend am Werk arbeitet im Auftrag des AMS Kärnten und des Landes“

Zum aktuellen Jahrgang gehören auch Lara Jamnig (16) aus Moosburg, Janine Ladinig (20) aus Brückl und Kardo Abbas (22). Jamnig arbeitet in der Kreativgruppe und in der Wäscherei und hat erst bei Jugend am Werk „gemerkt, dass ich etwas kann, dass man etwas schaffen kann“. Ladinig wusste länger nicht, „was ich machen soll“. Jetzt weiß sie es – und beginnt demnächst eine Lehre in der Gastronomie.