„Er hat mir dreimal mit einer Armbrust in die Brust geschossen“

Nicole Dill überlebte einen Femizidversuch: Ihr Ex-Partner verschleppte und vergewaltigte sie und schoss dreimal mit einer Armbrust auf sie. Was sie damals nicht wusste: Der Mann hatte bereits eine Frau ermordet – die Behörden kannten seine Gefährlichkeit. Und warnten sie nicht.

Nicole Dill hat wache Augen und trotz ihres etwas harten Schweizer Dialekts strahlt sie eine gewisse Wärme aus, greift immer wieder nach der Hand ihres Ehemannes, der für ihren Besuch in Wien mitgekommen ist. Wir sitzen in der Lobby eines kleinen Hotels, außer uns ist niemand da, und reden. Über ein Erlebnis, das man meist nicht mit den Opfern besprechen kann, weil diese dann schon tot sind. Nicole Dill hat einen Femizidversuch überlebt. Und wenn man hört, was ihr alles passiert ist, tut man sich wirklich schwer, die einzelnen Puzzlestücke zusammenzufügen und ihr klar in die Augen zu sehen. Aber in ihrer Gegenwart spürt man nicht nur Trauma, sondern auch Kraft und Kampfgeist. Sie sagt, dass „ich nicht umsonst überlebt habe“, und dass sie ihr Leben seit diesem Mordversuch dafür einsetzen möchte, damit die Gewalt gegen Frauen aufhört.

Unter der Schlagzeile „Das Armbrust-Opfer“ wurde sie weit über ihre Schweizer Heimat bekannt. Wie durch ein Wunder überlebte sie 2007 einen brutalen Mordversuch, nachdem sie sich von ihrem Partner trennen wollte. Was sie nicht wusste: Der Mann hatte schon einmal eine Frau ermordet und war der Polizei bestens bekannt. Sie ging wegen dieses Behörden-Versagens vor Gericht und bekam erst 2025 in Straßburg Recht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, die Schweiz habe das Recht auf Leben verletzt. Behörden und Justiz hätten „nicht alles getan“, um das Opfer zu schützen, und die Chance vergeben, „den Verlauf der Ereignisse zu ändern“. Ihr Täter nahm sich in Untersuchungshaft das Leben.

Frau Dill, Sie sagen, Opfer eines Femizidversuchs zu sein, bedeutet, lebenslänglich zu bekommen. Was meinen Sie damit? Man bekommt lebenslänglich mit dieser Erinnerung. Eigentlich will man mit so einer Tat nicht leben. Ich betrachte mein Überleben deshalb heute als eine Art Berufung. Ich kann ein Sprachrohr sein für jene Opfer, die nicht überlebt haben, aber auch für Frauen, die wie ich überlebt haben. Und vielleicht kann ich helfen, zukünftige Opfer zu verhindern. Am 19. September 2007 wollten Sie sich von Ihrem damaligen Partner trennen. Warum per E-Mail? Weil ich wusste, dass es für ihn schwierig werden würde. Er war extrem eifersüchtig und besitzergreifend. Ich war sein Eigentum. Er hat mich gestalkt, war immer und überall da. Am Anfang einer Beziehung kann es noch schön wirken, wenn man so umworben wird. Irgendwann merkt man: Das ist zu viel. Gewalttätig war er zuvor aber nie geworden? Nein. Kein einziges Mal. Er hatte mich nie grob angefasst. Aber ich wusste: Er kann mich nicht einfach gehen lassen. Nach Ihrer Trennungs-Mail kam er zu Ihnen. Was ist passiert? Er drang durch das Badezimmerfenster in meine Wohnung ein, verschleppte mich zu seinem Wohnort und fuhr mit mir in eine Einzelgarage. Dort versuchte er über zwei Stunden, uns mit den Abgasen des Autos zu töten. Danach holte er mich aus dem Wagen und vergewaltigte mich auf der Motorhaube.

Nicole Dill Gerade ist die Neuauflage ihres Buches „Leben! Wie ich ermordet wurde“ erschienen. Mit dem Untertitel: „Verraten vom System, verteidigt in Straßburg“. Nicole Dill hat mit der Organisation „Sprungtuch“ einen Ort geschaffen, in dem Frauen Hilfe und Unterstützung erhalten können, wenn sie von Gewalt betroffen sind.

Und dann nahm er eine Armbrust … Er stand ungefähr so weit von mir entfernt wie Sie jetzt (etwa eineinhalb Meter, Anm. d. Red.) Ich hörte nur ein Klicken. Man spürt, dass man getroffen wurde, weiß aber im ersten Moment nicht, wo. Ich sah den Pfeil in meinem Körper und wurde bewusstlos. Später habe ich erfahren, dass er den Pfeil wieder herausgerissen und noch zweimal auf mich geschossen hatte. Er hatte nur diesen einen Pfeil. Sie wurden also dreimal von einem Armbrustpfeil angeschossen. Es ist wirklich ein Wunder, dass Sie heute mir gegenüber sitzen … Beide Lungen waren verletzt, eine Lunge war kollabiert, ein Schuss hatte das Herz touchiert; ich hatte eine Blutung im Herzbeutel. Der dritte Pfeil blieb in der Leber stecken. Später sagte eine Ärztin zu mir: „Wir standen vor Ihren CT-Bildern und dachten: Es kann nicht sein, dass diese Frau noch lebt.“ Trotzdem war die Tat noch nicht vorbei, oder? Er fesselte und knebelte mich, warf mich in den Kofferraum und fuhr ungefähr zwei Stunden mit mir herum. Ich war immer wieder bewusstlos. In den Momenten, in denen ich wach war, dachte ich: Fährt er jetzt mit dem Auto in einen See? Stellt er mich irgendwo im Wald ab? Fährt er gegen eine Wand? Das war eine Höllenfahrt.

Im Krankenhaus sagte mir die Polizei erst, dass mein Täter schon vorher ein Mörder war. — Nicole Dill , Femizid-Überlebende

Wie konnten Sie gerettet werden? Irgendwann - da waren wir bei ihm in seiner Wohnung - merkte ich, dass er Tabletten genommen hatte. Ich wusste: Ich muss versuchen, ihn zu manipulieren. Ich sagte zu ihm: „Ruf deinen Psychiater an, der kann uns helfen.“ Ich habe versucht, ihm das Gefühl zu geben: Wir sind ein Team. Später bekam ich den Telefonhörer und konnte mit seinem Psychiater sprechen. Ich sagte nur: „Ambulanz. Dringend.“ Der Psychiater alarmierte die Ambulanz aber nicht sofort ... Nein. Er kam selbst in die Wohnung. Später sagte er, er habe nicht gewollt, dass die Situation eskaliert. Aber sie war längst eskaliert. Erst als er mich schwer verletzt fand, alarmierte er Polizei und Rettung. Erst später erfuhren Sie, wer Ihr Täter tatsächlich war. Wer war er? Er hatte 1993 bereits eine Frau vergewaltigt und erdrosselt. Er war der erste Mörder in der Schweiz, der mittels DNA überführt wurde. Er war den Behörden bestens bekannt. Es gab psychiatrische Gutachten. In einem davon stand sinngemäß ganz klar: Wenn es mit einer Intimpartnerin zu Problemen kommt und sie sich von ihm trennt, droht eine Eskalation. Und Sie wussten davon nichts? Nichts. Das ist für mich bis heute kaum zu begreifen.

Warum hatten Sie aber vor der Tat Kontakt mit der Polizei? Ich hatte zuvor seinen Hausarzt angerufen und ihm gesagt, dass ich die Beziehung beenden möchte. Ich wusste, dass er labil war und nicht gut mit der Trennung würde umgehen können. Der Arzt verständigte die Polizei. Daraufhin rief mich ein Polizist an und fragte, in welchem Verhältnis ich zu diesem Mann stehe. Ich sagte: „Ich bin seine Freundin.“ Am Ende sagte er nur: „Wenn etwas ist, rufen Sie die Notrufnummer an.“ Kein Wort darüber, dass Ihr Partner bereits eine Frau ermordet hatte? Kein Wort. Nach dem Telefonat dachte ich sogar: Wenn wirklich etwas wäre, hätte mich der Polizist doch informiert. Heute denke ich anders darüber. Jahre später zogen Sie deshalb bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Was war für Sie die zentrale Botschaft des Urteils? Ganz einfach gesagt: Die Behörden haben mein Leben nicht geschützt. Für mich wäre es eine Stärke gewesen, wenn sie danach gesagt hätten: Ja, wir haben Fehler gemacht. Aber das ist nicht passiert. Wann haben Sie denn erfahren, was mit dem Mann los war, der Sie beinahe ermordet hätte? Als ich noch im Krankenhaus war, musste ich zur Befragung bei der Kriminalpolizei. Dort legte mir ein Polizist auf den Tisch, wer mein Täter tatsächlich war. Ich war völlig überrollt. Mein Bruder und ich haben nur gefragt: Warum sagt ihr uns das jetzt? Warum erst, nachdem all diese Grausamkeit passiert ist? Haben Sie darauf für sich eine Antwort gefunden? Nein. Ich werde wahrscheinlich nie verstehen, warum man mich in diese Brutalität geschickt hat. Man hat davon gewusst. Ich habe mich in der Schweiz immer sicher gefühlt. Dieser Glaube an den eigenen Staat ist massiv gebröckelt.

Mein Überleben muss einen Sinn haben! — Nicole Dill , Über den Sinn ihres Lebens nach dem Trauma