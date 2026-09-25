Das ist der neue Obmann des Lions Club Lavanttal

Am 25. September 2026 findet ein Konzertabend im Kulturstadl Maria Rojach statt, dessen Einnahmen karitativen Zwecken zugutekommen.

Alfred Kinz ist seit kurzem neuer Obmann des Lions Club Lavanttal. Der 40-Jährige hat das Amt von Bernhard Ellersdorfer übernommen, als Sekretär steht ihm in diesem Clubjahr der Wolfsberger Stadtpfarrer Krzysztof Kranicki zur Seite.

© Lions Club Lavanttal Übergabe beim Lions Club Lavanttal: Bernd Ellersdorfer und Michael Dohr übergeben die Führung an den neuen Präsidenten Alfred Kinz und den neuen Sekretär Christoph Kranicki

Hauptberuflich ist Kinz seit 2022 Geschäftsführer der MM Matratzenmanufaktur GmbH in St. Andrä. Er ist seit 2020 verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit geht er gerne segeln und wandern, auch das Reisen zählt zu seinen Leidenschaften. Zum Lions Club kam Kinz auf Einladung eines Mitglieds. „Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, weil ich mich schon länger sozial und karikativ engagieren wollte“, erzählt er. Mit Initiativen und Veranstaltungen unterstützt der Lions Club Lavanttal Menschen aus der Region, die Hilfe benötigen. Zu diesen Veranstaltungen zählt auch der Konzertabend „gsungan und gespielt“, zu dem der Lions Club Lavanttal am Freitag, dem 25. September 2026, in den Kulturstadl Maria Rojach einlädt. Stippich & Stippich (Helmut und Maria Stippich), Silvia Igerc und Arthur Ottowitz sowie Edgar Unterkircher werden den Abend musikalisch gestalten. Der Eintritt beträgt 25 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Trafik Bardel, der Buchhandlung San Damiano, der Pfarre Wolfsberg, der MM Matratzenmanufaktur GmbH und über die Mitglieder des Lion Club Lavanttal erhältlich. Die gesamten Einnahmen kommen karikativen Zwecken