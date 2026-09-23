David Alaba steht laut Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano vor der Unterschrift bei Udinese Calcio.

Der Serie-A-Club und Österreichs Fußball-Nationalteamkapitän hätten demnach eine mündliche Einigung erzielt, schrieb Romano am Mittwoch auf X. Nun seien für einen Transfer noch formale Schritte notwendig. Alaba ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid aktuell auf Clubsuche.

Der 34-Jährige wurde mit Wechseln in die USA oder Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, er selbst soll weiter in einer europäischen Top-Liga spielen wollen. Udinese beendete die vergangene Saison als Zehnter der Serie A. Aktuell liegt der Club aus der Region Friaul-Julisch Venetien mit einem Sieg aus fünf Runden am 13. Platz. Trainer ist der in Wien geborene Deutsche Kosta Runjaic.

Udinese ließ via Social Media durchblicken, dass Alaba bald unterschreiben könnte. Auf Instagram postete der Club am Mittwochvormittag ein Bild eines weißen Klappsessels. Alaba hatte im Frühjahr 2022 beim Torjubel mit einem solchen bei Reals 3:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale für eine bei Madrider Fans unvergessliche Szene gesorgt.