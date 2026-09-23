Wahl zum fettesten Bär Alaskas begonnen

Vorhang auf zu einer der spannendsten Wahlen des Jahres: Internetnutzer in aller Welt können seit Dienstag (Ortszeit) während der "Fat Bear Week" darüber abstimmen, welcher Braunbär in Alaska sich am beeindruckendsten vollgefressen und damit optimal auf den Winterschlaf vorbereitet hat. Per Livestream können Neugierige dabei zusehen, wie sich die Tiere im Katmai-Nationalpark den Wanst mit Lachsen vollschlagen.

© APA/AFP/NATIONAL PARK SERVICE/T. CARMACK Der Nachfolger von Chunk wird gesucht