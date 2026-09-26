Aus Abneigung entwickelte sich Liebe fürs Leben

Stefanie und Daniel Tengg gaben sich nach elf Jahren Beziehung das Ja-Wort in St. Gertraud.

„Wir haben uns am Anfang beide nicht gemocht“, lacht Stefanie Tengg (28) heute und spricht über das Kennenlernen mit ihrem heutigen Ehemann Daniel (27). Denn bei den beiden dauerte es eine gewisse Zeit bis sie sich ineinander verliebten. Doch irgendwann schrieb Daniel seiner Stefanie erste Nachrichten und so kamen sie sich langsam näher. Seit 2015 sind sie nun ein Liebespaar und seit sechs Jahren wohnen sie gemeinsam in Frantschach-St. Gertraud.

Kein Hochzeitsantrag

Nach elf Jahren ausführlichem Kennenlernen gaben sich die beiden am 1. August in ihrem Wohnort St. Gertraud das „Ja-Wort“. Nach der standesamtlichen Trauung holten sie sich in der Pfarrkirche St. Gertraud den kirchlichen Segen für ihre gemeinsame Zukunft. Anschließend wurde in der Heimat der Braut in Theißenegg beim Theißeneggerwirt noch ausgiebig mit Familien und Freunden gefeiert.

So besonders die Kennenlernphase der frisch Vermählten war, so besonders waren auch die Hochzeitsvorbereitungen. „Bei uns gab es keinen Heiratsantrag. Wir haben uns ein Datum ausgeredet und da wurde geheiratet“, erzählt die Braut. Seit 17 Monaten sind die beiden stolze Eltern der kleinen Magdalena, die ihre Eltern auf Trab hält. Ansonsten verbringen die gelernte Köchin und der Service-Techniker viel Zeit beim gemeinsamen Radfahren, Baden oder beim Besuch verschiedener Tierparks.