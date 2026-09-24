Historische Einblicke in Schloss Alt-Kainach und die Burgruine Krems

Anlässlich des Tags des Denkmals am 27. September bietet der Historiker Ernst Lasnik Führungen im Schloss Alt-Kainach und bei der Burgruine Krems an.

Auch heuer wieder öffnen sich am letzten Sonntag im September, heuer ist dies am 27., europaweit die Türen von Museen und interessanten Gebäuden zum „Tag des Denkmals“, der diesmal unter dem Motto „Denkmale: Wert für alle“ steht. Seit Anbeginn dieser Denkmaltage – Österreich beteiligt sich seit Mitte 1990 – ist es der Historiker und Volkskundler Ernst Lasnik, der die Objekte im Bezirk Voitsberg für diesen Tag aussucht und auch die Führungen übernimmt.

Im Schloss Alt-Kainach in Bärnbach sind Führungen mit Ernst Lasnik um 10 und 14 Uhr angesetzt, das Schloss ist an diesem Tag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Alt-Kainacher Ritterschaft bietet ein spezielles Kinderprogramm. Das Schloss, umgeben von einer Parklandschaft, ist ein wuchtiger, dreistöckiger Renaissancebau mit hohem Walmdach. Seinen Ursprung hat es in einem Wehrturm des 12./13. Jahrhunderts, die heutige Form erhielt es im 16. und 17. Jahrhundert.

© Karl Mayer Das Schloss Alt-Kainach

Sehenswert sind die zweigeschossige Schlosskapelle mit ihrem Barockaltar, der Rittersaal und andere Räume mit historischen Holzbalkendecken. Ab 1880 als Personalhaus für Bergarbeiter in Verwendung, gab es Anfang der 1960iger-Jahre einen Abbruchbescheid. Im Jahre 1966 übernahm der Steirische Burgenverein das Schloss, restaurierte es und richtete 1972 ein Burgenkundliches Museum ein. Weiters gibt es seit 1985 im Erdgeschoss die Archäologische Sonderausstellung „Rund um den Heiligen Berg“.

© Karl Mayer Historiker Ernst Lasnik

Burgbesichtigung mit Rundgang

Eine weitere Führung unter der Leitung von Ernst Lasnik bietet einen Einblick in die Geschichte der Burgruine Krems in Voitsberg und dauert etwa eine Stunde. Die Burgbesichtigung mit Rundgang wird um 16 Uhr angeboten, der Treffpunkt befindet sich vor der Ruine. Die ältesten Teile der Burgruine, zum Beispiel der fünfstöckige Bergfried, wurden vermutlich bereits im 12. Jahrhundert errichtet.

Im 16. und 17. Jahrhundert erfolgten weitreichende Um- und Ausbauten. Krems bietet heute ein anschauliches Beispiel dafür, wie aus einer mittelalterlichen Burg ein stattliches Wohnschloss wurde. Seit 1990 bemühen sich der Förderverein „Licht im Leben“ sowie der „Burgverein Krems“ um die Erhaltung der Anlage. Anmeldungen zu allen Terminen sind unter Telefon 0664-23 05 692 erforderlich.