Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Bei russischen Angriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew kam Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge ein Mensch ums Leben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, schrieb Klitschko bei Telegram. Zuvor sprach er von mindestens acht Verletzten infolge russischer Angriffe. Es gab demnach Schäden in mehreren Stadtteilen, etwa einen Drohneneinschlag in einer Tankstelle.

© APA/AFP/Oleksandr GIMANOV Zerstörung nach russischen Angriffen auf Odessa (Archivbild)