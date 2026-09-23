Emotionaler Galaabend für Freiwillige aus Kärnten und Osttirol

Wenn Helfer zu Ehrengästen werden: Die „Stille Helden“-Gala der Kleinen Zeitung wurde im Casino Velden gefeiert. Ehrenamtliche aus vier Regionen wurden vor den Vorhang geholt.

Dienstagabend wurden die Rollen bewusst vertauscht: Diejenigen, die sich sonst bescheiden im Hintergrund halten, wurden im Rahmen der „Stille Helden“- Gala der Kleinen Zeitung vor den Vorhang geholt. Freiwillige Helfer unterschiedlicher Einsatzorganisationen – von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz, der Berg- und Wasserrettung bis hin zur Rettungshundebrigade oder der Caritas – wurden geehrt. Sie alle haben eines gemeinsam: Das Helfen ist für sie Ehrensache. Rund 130 Gäste haben sich im Casino Velden eingefunden, um den „Helden des Alltags“ aus den Regionen Oberkärnten, Osttirol, St. Veit und Feldkirchen ein großes „Danke“ auszusprechen.

Seit Juni wurden jeweils zehn Ehrenamtliche in den Regionen Völkermarkt, Feldkirchen, St. Veit, Lavanttal, Klagenfurt, Villach, Oberkärnten und Osttirol im Rahmen von Artikeln vor den Vorhang geholt. „Es geht um Geschichten von Menschen, die beschlossen haben zu helfen und Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen“, mit diesen Worten eröffnete Moderatorin Martina Klementin die Gala.

Eine bedeutende Vorbildwirkung

Auch Wolfgang Fercher, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, bedankte sich bei den Anwesenden für deren unermüdlichen Einsatz: „Für uns ist diese Veranstaltung eine Tradition, die uns immer wieder vor Augen führt, was Menschen gemeinsam bewegen können.“ Dem schloss sich Christopher Weiss, Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, an: „Das Ehrenamt ist der größte Schatz unserer Gesellschaft.“

Anschließend wurden Casino-Direktorin Marion Roseneder, Geschäftsführerin des Kärntner Raiffeisen Marketings, Marion Jester, Arbeiterkammer-Vorstandsmitglied Ralph Sternjak und Geschäftsführer des Roten Kreuzes, Klaus Pabautz, an das Mikro gebeten. Die Sponsoren hoben die Vorbildwirkung der Anwesenden hervor. Roseneder: „Ihr alle seid eine Inspiration.“ Als „Eckpfeiler der Gesellschaft“ und „echte Superhelden“ bezeichnete Sternjak die Helfer. Jester und Pabautz appellierten, den Einsatz der „Stillen Helden“ nicht als selbstverständlich anzusehen.

© Markus Traussnig Christopher Weiss und Wolfgang Fercher sprachen mit Martina Klementin über die Bedeutung des Ehrenamtes

Gala wurde zum Klassen- und Familientreffen

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, die stellvertretend für Landeshauptmann Daniel Fellner an der Gala teilnahm, fand ebenfalls anerkennende Worte: „Das Ehrenamt ist das Fundament unseres gemeinsamen Miteinanders. Diese Menschen machen die Welt wärmer und freundlicher.“ Welchen Stellenwert die freiwillige Arbeit tatsächlich hat, zeigte sich im Zuge von Interviews mit den „Stillen Helden“. Sophie Rohrer (20) und Lisa Sophie Höhenwarter aus der Region Oberkärnten erzählten, wie sie ihren Weg zum Ehrenamt fanden – auch ihre Mamas engagieren sich in Einsatzorganisationen.

© Markus Traussnig Ein erfolgreiches Mutter-Tochter-Duo: Isabella und Lisa Sophie Höhenwarter

Was für einige Lacher im Publikum sorgte, war ein spontanes Klassentreffen. Als Heldin Manuela Egger auf die Bühne trat, staunte Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz GmbH, nicht schlecht: Die beiden besuchten gemeinsam die Volksschule in Steinfeld. Im Anschluss betraten die Osttiroler Helden die Bühne. Das Feuerwehr-Duo Florian Unterlercher und Tobias Tönig versetzte das Publikum ins Staunen: Die erfolgreichen Stiegenläufer berichteten von ihrem Training in voller Montur.

Seit Jahrzehnten im Einsatz

Nachdem alle Helden mit ihren Urkunden ausgezeichnet wurden, sorgte die Band „The Wooden Heads“ für Unterhaltung. Im Anschluss ergriff Rudolf Schober, ehemaliger Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes, das Wort: „Sicherheit hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft.“ Um diese sind auch die „Stillen Helden“ aus St. Veit bemüht. Auch sie freuten sich über tosenden Applaus. Markus Paulitsch, unter anderem Referent für die Breitenausbildung beim Roten Kreuz, sprach über die Bedeutung der Ersten Hilfe: „Man kann nichts falsch machen – außer man macht nichts.“

Dem Helfen haben sich auch die Ehrenamtlichen der Region Feldkirchen verschrieben. Auch für sie steht die Kameradschaft im Mittelpunkt. Hospizbegleiterin Michaela Truppe-Pirker brachte es auf den Punkt: „Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen Menschen brauchen.“

© Markus Traussnig Hospizbegleiterin Michaela Truppe-Pirker im Interview mit Martina Klementin

Zahlreiche Ehrengäste feierten mit

Anwesend, um die „Stillen Helden“ zu feiern, waren Bettina Heinricher, Bezirkshauptfrau von Lienz, Christian Gamsler, Katastrophenschutzbeauftragte des Landes Kärnten, Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour, Johanna Mutzl, Präsidentin des ÖAMTC Kärnten, Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA-Flugrettung und der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher. Außerdem verfolgten Gottlieb Türk, Leiter des Landeskriminalamts, Friedrich Monai, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter, Horst Tuppinger, stellvertretender Landesleiter der Wasserrettung Kärnten und Christian Pichler, Landesrettungskommandant des Roten Kreuzes Kärnten die Veranstaltung.

Auch Thomas Wadl, Bezirksrettungskommandant aus St. Veit, Olivia Pirker, Leiterin der Wasserrettung Feldkirchen und Herbert Sager, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes St. Veit freuten sich mit den Helden. Begeistert zeigten sich auch Bernhard Novak, Landesleiter der österreichischen Rettungshundebrigade, Michael Unterlerchner, stellvertretender Leiter der Bergrettung Kärten, Susanne Laggner-Primosch, Kammeramtsdirektorin bei der Rechtsanwaltskammer Kärnten, Christopher Wultsch, ÖWR-Kärnten-Landesreferent für technische Kommunikation und Sebastian Schuschnig, Landesrat. Seitens des Kleine Zeitung Werbemarktes mischten sich Karin Koncsik und Heimo Reschun unter die Gäste, ebenso wie Antonia Gössinger, ehemalige Chefredakteurin der Kleinen Zeitung.