Karin und Thomas: Vom Fortgehen in Leoben bis zum Traualtar

Für Kinderbetreuerin Karin Berger und Kfz-Mechatroniker Thomas Priller aus St. Michael haben die Hochzeitsglocken geläutet. Gefeiert wurde im engsten Familienkreis.

Am 19. September schlossen Karin Berger aus Mautern und Thomas Priller aus St. Michael in der Obersteiermark den Bund fürs Leben. Die standesamtliche Trauung fand im feierlichen Rahmen in St. Michael statt. Im Anschluss feierte das frisch vermählte Paar gemeinsam mit der Familie im Gasthaus Glögglhof in Trofaiach.

Die Liebesgeschichte der beiden nahm ihren Anfang bereits im Jahr 2009 beim Fortgehen in Leoben. Durch den regelmäßigen Kontakt entwickelte sich aus einer anfänglichen Freundschaft bald Liebe. 2011 wurde daraus schließlich eine feste Partnerschaft. Gekrönt wurde das Glück der kleinen Familie im Jahr 2014 mit der Geburt ihres Sohnes Lucas.

Leidenschaft für Fußball

Im Hause Priller-Berger dreht sich vieles um das runde Leder. Die gemeinsame Leidenschaft für Fußball prägt den Alltag der Familie. Thomas ist leidenschaftlicher Fan von Borussia Dortmund, auch der zwölfjährige Lucas teilt die Begeisterung für den Sport. Er steht jedes Wochenende selbst auf dem Fußballplatz und wird dabei tatkräftig von seinen Eltern unterstützt.