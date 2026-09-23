Voitsberger Nachtlokal „Da Nussi“ schließt seine Kellertüren

Nach fast 20 Jahren schließt Werner Nussbacher seine Eventbar in Voitsberg. Am 25. und 26. September lädt der Gastronom zur „letzten Sperrstund“ ein.

Fast zwei Jahrzehnte lang war die Eventbar „Da Nussi“ am Voitsberger Hauptplatz ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer. Nun hat sich Inhaber Werner Nussbacher dazu entschieden, sein Nachtlokal zu schließen. Am 25. und 26. September lädt er seine Gäste noch einmal zum gemeinsamen Feiern ein und heißt sie zur „letzten Sperrstund“ an seinem Standort in Voitsberg willkommen.

Aufgrund des veränderten Ausgehverhaltens der Menschen wurde das Geschäft in der Nachtgastronomie zuletzt immer schwieriger. Um sein Unternehmen breiter aufzustellen, hat der Gastronom im April die Café-Bar „Nussi 2“ in Köflach eröffnet. Dort werden Nussbacher und sein Team auch weiterhin die Wünsche ihrer Gäste erfüllen. „Ich freue mich, euch in Zukunft in Köflach im Nussi 2 am Rathausplatz begrüßen zu dürfen und bedanke mich gleichzeitig für die vergangenen Jahre mit euch“, verkündet Werner Nussbacher in den sozialen Medien.

© Robert Cescutti Im „Nussi 2“ in Köflach heißen Werner Nussbacher und sein Team ihre Gäste auch weiterhin willkommen

Voitsbergs Hauptplatz im Wandel

Für den Voitsberger Hauptplatz ist die Schließung ein weiterer Einschnitt, nachdem Marco Urbano mit dem „La Corte“ nach Graz übersiedelt ist und Familie Prettenthaler die Schließung ihres Gasthauses „Zur alten Post“ zum Jahreswechsel angekündigt hat. Gleichzeitig gibt es aber auch Lichtblicke: Das Elektrofachgeschäft der Stadtwerke Voitsberg wurde erweitert und die Fleischerei von Markus Hacker hat eröffnet.