Polen setzt Flugbetrieb an zwei Flughäfen vorübergehend aus

Polen hat den Flugbetrieb an den Flughäfen Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes wegen russischer Angriffe auf die Ukraine vorübergehend ausgesetzt. Nach dem Einsatz von Kampfflugzeugen sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, teilt die polnische Flugsicherungsbehörde PANSA auf der Plattform X mit.

© APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI A US Air Force transport plane transporting military equipment and troops is unloaded at the Rzeszow-Jasionka airport in southeastern Poland, on February 6, 2022. A large contingent of US troops landed in Poland on February 6, 2022 as part of a reinforcement due to tensions with Russia, with their commander saying they aimed to deter "any war aims" and defend NATO if needed. (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

vor 57 Minuten 23. September 2026 um 06:19 Russland Luftfahrt +4 UkrainePolenUkraine-KriegAußenpolitik