Kuh Vahine per Helikopter aus den Pyrenäen gerettet

Was tun, wenn eine 600 Kilo schwere Kuh hoch oben in den Pyrenäen festsitzt und aus eigener Kraft nicht mehr ins Tal kommt? Für Kuh Vahine wurde kurzerhand ein ungewöhnlicher Rettungsplan geschmiedet: Sie trat ihre Heimreise per Helikopter an.

Kühe sind auf der Alm glücklich - und auch diversen Gefahren ausgesetzt

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz hat sich in den französischen Pyrenäen ereignet: Die rund 600 Kilogramm schwere Kuh Vahine war in unwegsamem Gelände im Schlamm festgesessen. Zwar konnte sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden, doch für den beschwerlichen Rückweg ins Tal war das Tier anschließend zu schwach.

Auch ein Fahrzeug konnte den abgelegenen Ort nicht erreichen. Für ihren Züchter blieb deshalb nur eine ungewöhnliche Lösung: Er beauftragte ein privates Hubschrauberunternehmen.

Kurzerhand wurde Vahine mit einem Hubschrauber ausgeflogen und sicher zurückgebracht. Damit erlebte die Kuh vermutlich den spektakulärsten Heimweg ihres Lebens - für den Besitzer, der ein privates Flugunternehmen beauftragen musste, wird es hingegen wohl der teuerste gewesen sein.